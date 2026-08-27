Opinión
La caída de los ‘influencers’
Algo está pasando con los ‘influencers’. Este verano algunos han perdido miles de seguidores y otros incluso campañas publicitarias. En redes se habla ya de «la caída de los ‘influencers’». Como si después de años diciéndonos qué comprar, qué comer y dónde ir de vacaciones hubiéramos descubierto que podíamos decidir solitos. Todo empezó con Roro, la ‘tradwife’ que se hizo famosa cocinando para Pablo y que terminó subida a un ring en La Velada, pegándose con otra ‘influencer’ y demostrando, de paso, que no era tan mosquita muerta como algunos habían imaginado. Después tenemos a El Xokas, que consiguió que Burger King rompiera su colaboración con él tras varias declaraciones machistas, clasistas y bastante lamentables. Entre otras lindezas, presumió de haber ganado con una promoción de Burger King más dinero del que ganan nuestros padres trabajando durante veinte años. Muy bien, campeón. El pequeño detalle es que muchos de los que te han hecho ganar ese dinero son precisamente esos mileuristas de los que te estás riendo.
Otros se quejan de lo duro que es su trabajo o de las pocas vacaciones que tienen. Y quizá ese sea el problema: han perdido completamente el contacto con la realidad y, sobre todo, con la gente que los sigue. Pero lo que más me fascina de esta supuesta crisis es que, de repente, ya nadie es ‘influencer’. Ahora todos se hacen llamar «creadores de contenido». Y han empezado las justificaciones. Que si tengo tres carreras, que si llevo diez años trabajando, que si mi contenido aporta valor... Por favor. No hace falta que nos contéis vuestra vida. No somos lerdos. Sabemos distinguir un contenido interesante de un bodrio. Y también sabemos distinguir una cuenta sincera de una ‘Lady Anuncio’. Esa mujer que parece vivir en ‘El show de Truman’: todo es perfecto, todo está patrocinado y no hay prácticamente nada en su vida que no esté a la venta. Y que, cuando está muy estresada de tanto crear contenido, se va unos días a las Maldivas a relajarse. Eso sí, creando contenido desde las Maldivas. Para cerrar bien el círculo de la estupidez. Porque hasta el descanso se tiene que facturar si eres una buena ‘influmierder’.
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