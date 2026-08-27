Bagatelas veraniegas

Llega el final de agosto y vuelve la normalidad. Bien, es un decir, porque nadie nos promete que las cosas extrañas que hemos vivido este verano (eclipse aparte) tengan fecha de caducidad. Lo que ocurre es que en esta época del año hay una especie de excentricidades que llaman más la atención. Estamos abducidos por noticias dramáticas, desde la crisis de Ceuta hasta las ignominiosas palabras del ministro de Seguridad Nacional de Israel, esos “asesinatos selectivos” en Gaza, que “deben eliminar a treinta o cuarenta personas cada noche”. Y muchas más: el ascenso (“imparable”, dicen), aquí y allá, de fuerzas antidemocráticas, ese infierno climático en el que hemos estado instalados. Y más. Abducidos por el bochorno ambiental y el metafórico, nos entretenemos con historias inverosímiles.

Por ejemplo. Aquel Ronaldinho que apareció en la final de Mundial haciendo de comparsa circense, junto a Ronaldo Nazário, acaba de fichar como nuevo jugador del Ravenna, que es un equipo de tercera en una bellísima ciudad italiana de raíces bizantinas. No parece que la cosa vaya más allá de una treta publicitaria, pero lo cierto es que ha sido recibido con honores de estrella.

Leo la noticia poco antes de chocar contra una realidad veraniega, esta vez de la mano de Ana Sánchez, de quien me lo creo todo, porque «rastrea actividades insólitas» en El Periódico y porque publicó un libro en el que salen, entre otras, pastelerías para perros. Esta vez nos habla de una casa del miedo (’Extreme House’, se llama) en el parque Horrorland que, en otoño, se podrá visitar en Isla Fantasía. Aún no me he repuesto del susto. Cuando era joven, las casas encantadas tendían a ser un engaño amable que se anunciaba con voz muy grave y tremebunda en las ferias de los pueblos y que, después, una vez dentro, se convertían en un modesto laberinto de nimiedades que provocaban más risa que terror. Luego vinieron los de La Fura dels Baus y el festival carnívoro se hizo más tangible, sobre todo en los primeros montajes, cuando te perseguían en un carro de supermercado y te echaban trozos de pulmones de cerdo a la cara. De acuerdo, también pagábamos por verlo (y por sufrir un poco), pero no recuerdo haber firmado ningún contrato –como sí harán los visitantes de Horrorland, tal y como advierte Ana Sánchez– en el que reconoces y aceptas que puedes sufrir parálisis permanente. O morir. Prefiero pensar que es una maniobra comercial, una puesta al día de aquellos aullidos terroríficos de las atracciones de feria, pero resulta que aquí no solo quieres que te asusten, sino que te humillen y te hagan beber agua con caca.

Con la capacidad de asombro al límite, me dicen que en algunos conciertos de música pop, multitudinarios y caros, se venden entradas (‘No View, Audio Only’) que solo te dan derecho a no ver nada y a escuchar, con una dudosa acústica, la música. De cara a la pared. Y valen 70 euros. Podrás decir a los amigos que estabas en el concierto, eso sí, sin entrar en detalles. Nos estamos hundiendo. Quizás solo sean bagatelas veraniegas, pero nos estamos hundiendo.