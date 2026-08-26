La triste impunidad del turista

El objeto oscuro de este artículo cambió nada más llegar a Formentera de un periplo de casi 25 días por mis orígenes y reunificación familiar, que no es otra cosa que ‘abuelo con nieta’. De un lugar donde casi todos nos conocemos y donde algunos cometen tropelías de ‘chicos’ como en nuestros tiempos. En resumen, que lo que hoy nos parece una ‘gamberrada’ exagerada por las redes sociales y el afán de protagonismo colectivo, porque solos somos unos cobardes de libro. Recordando (la nostalgia de aquella juventud nos puede) nuestras ‘tropelías’ de pueblo. Las de ahora son un juego de guardería. Pero no se lo digan a los jóvenes que tienen campo para ir más allá.

Yo de lo que quería escribir esta semana es de la transformación de algunos pueblos (casi una ciudad en este caso) que ha sufrido un cambio sociológico de una especial relevancia a mi entender. Totana, provincia de Murcia, ciudad agrícola por excelencia, ha sido lugar de acogida de inmigrantes, ya sean de otras regiones o con la industrialización de la agricultura venidos esencialmente de Ecuador que se convirtieron en una parte esencial de la población. Les hablo de hará unos 40 años. El pasado sábado, por razones familiares, pasé un día completo en la localidad y la realidad es que el lugar de los latinos lo han ocupado los migrantes subsaharianos llegados, sin duda, en patera. Indagué con curiosidad periodística (la cabra tira al monte) y estamos, los expertos lo saben y lo explican, ante un nuevo colectivo, especialmente en el sector agrícola (si mi suegro levantara la cabeza) que hace las labores que los oriundos y los latinos (convertidos en autónomos o trabajadores de servicios) no quieren hacer. Algunos exclamarán un ‘ya lo sabía’ pero para mí que, desde un tiempo a esta parte, aquí en la isla, somos lugar de paso de los llegados en patera, he descubierto alguno de sus destinos. Les aseguro que la fisonomía de Totana ha cambiado.

La segunda parte de la parte contratante (querido Groucho) es la impunidad con la que actúan algunos de los turistas que se pasean por Formentera (como en cualquier lugar turístico, pienso). Seguramente combinando la ignorancia de lo que es educación básica y la soberbia del prepotente con ínfulas de ‘yo pago, tú aguanta’. Es cierto que somos una isla que vive de ese ‘pagano’, pero todo tiene su límite y algunos lo sobrepasan con creces. Supongo que aplicar políticas coercitivas en estos casos es casi imposible. De ahí que la reacción sea de tristeza ante tanta impotencia.