Un plano con una zona azul clara donde pone ‘water’. ¿Qué es?

En diez planos de la memoria técnica de la fiesta privada egipcia celebrada en sa Pedrera de Sant Antoni había una zona grande coloreada de azul en la que ponía varias veces la palabra ‘water’, según ha revelado el PSOE. Es el expediente sobre la celebración del 50 aniversario de Mimi Van Wyck que tiene el Ayuntamiento, que autorizó este fiestorro en los terrenos municipales a cambio solo del pago de la tasa de actividad, 199 euros. Primero el Ayuntamiento mediante una nota y después el alcalde en declaraciones y entrevistas criticaron que en la fiesta se montara un lago artificial de 850 metros cuadrados y 20 o 25 centímetros de profundidad para el que fueron necesarias al menos 170 toneladas de agua transportada en camiones cuba. Aseguraron que no lo sabían porque los organizadores, la firma Van Wyck & Van Wyck, no se lo habían comunicado. Pero... si Diario de Ibiza había publicado varias veces en los cuatro días anteriores a la fiesta que esta tendría un lago. Pero... si en los planos de la memoria técnica que tenía el Ayuntamiento, presentada por los promotores el 28 de julio (la fiesta fue el 13 de agosto), estaba muy clarito el estanque, marcado en azul claro y con la palabra ‘water’ repetida varias veces. ¿Por qué jura y perjura el alcalde, Marcos Serra, que no lo sabían, y que si hubieran sabido que se iba a utilizar agua con fines ornamentales no lo habrían autorizado? ¿Quién ha echado a los cocodrilos al alcalde? Porque quizás él no lo sabía, pero en el Ayuntamiento claro que había técnicos y políticos que tenían que estar al corriente. Queremos suponer que el alcalde no habría salido a decir mentiras públicamente si hubiera sabido que eran mentiras. Después de la revelación del PSOE sobre los planos, desde el Consistorio ya no han querido contestar a nada más sobre la fiesta. Hay otra posibilidad: que quien «revisara» los planos pasara por alto el pequeño detalle de la zona azul en la que pone ‘water’ repetidas veces y que representa la quinta parte del área de la cantera dedicada a la fiesta. Que no le diera importancia o no lo viera... Pero cuando hay tanto dinero en juego, y lo había porque la fiesta costó una millonada y la organizaba gente muy adinerada y con mucha influencia, es raro que haya un despiste así. Al alcalde hay que preguntarle ahora si va a pedir explicaciones a su equipo y a sus técnicos por no darse cuenta o no avisarle de que estaban autorizando un fiestón privado con un lago ornamental en plena prealerta por sequía. Por dejarle por tonto. Es inquietante, cuanto menos, constatar en qué manos está la gestión del patrimonio de los ciudadanos en Sant Antoni.