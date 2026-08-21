Viajar al pasado: la hemerotecade Diario de Ibiza (VII)

¿Saben ustedes, mis sufridos lectores, cuál fue el primer antecedente de los típicos ‘beach clubs’ de Ibiza que dinamitan a toda hora el sosiego de las playas con sus altavoces infernales? La respuesta la dejó escrita Conor O’Brien, un destacado arquitecto que fue también un reconocido navegante y viajero. Recaló en Ibiza unos meses en 1932, inmortalizando sus impresiones en ‘Viaje y descubrimiento’, un relato de imprescindible lectura para quien desee adentrarse en el ambiente isleño de aquellos años.

Pues bien, refiriéndose a los turistas −que ya empezaban a desembarcar en el puerto de Ibiza a paso de zombi con zapatos de charol−, se lamenta: «Días después, sufrimos un ejemplo de invasión en la bahía de Portinatx. La naturaleza de esa bahía es más bella que la de Cala Vadella, pero ese día se estropeó con la llegada de automóviles y autobuses cargados de bañistas gracias a una nueva carretera que había costado mucho dinero y que no tenía justificación ninguna. En Cala Vadella también habíamos visto un grupo de bañistas que había llegado en un carro de mulas. Resulta que sí que había un acceso a la playa, pero era un camino de esos en que los pasajeros han de bajarse del carro y llevarlo a hombros por los peores tramos y que nadie se ocupa de arreglar para beneficio de los turistas, aunque estos no eran exactamente turistas. Venían de San José, un pueblo en el que lamentablemente hay poca agua, seguramente necesitados de darse un baño. A diferencia de los automóviles y autocares, su medio de transporte no estropeaba un ápice el paisaje, ya que lo habían aparcado a la sombra de una higuera gigante, tras las sabinas al final del valle. Además, no se dedicaban a perturbar la tranquilidad de la cala con un gramófono ni estropeaban la vista con pijamas de playa. Sencillamente no había punto de comparación».

Ahí tienen la respuesta, mis pacientísimos lectores, ya que ese nefasto gramófono, en concreto, constituye el ‘kilómetro cero’ de todos los ‘beach clubs’ y otros tormentos acústicos asociados −y visuales muchas veces− que han electrificado la costa de decibelios, como si fuera la alambrada de una invasora potencia extranjera de desquiciados. «¡Oh sordera de mi abuelo, latente en mis genes, llévame pronto!».

Pero basta de bromas, pongámonos serios. El turismo en la isla empezó a tener cierta relevancia a comienzos de la década de 1930. Es entonces cuando se puede decir que empezó su andadura. El texto redactado −oro puro− por O’Brien es un simple botón de muestra.

Sin embargo, la isla tardó en ‘equiparse’ para recibir a los turistas. Solo unos pocos años antes, en 1927, todo un ilustre médico británico (el Dr. Gilbert King) −su principal paciente era, nada menos que el rey Jorge V de Inglaterra−, que pasaba una temporada en Sant Antoni, no pudo alojarse en un hotel, por la sencilla razón de que todavía no se había inaugurado ninguno. Tuvo que alojarse en una simple fonda (Miramar).

En lo que al turismo se refiere, la década de 1920 fue un periodo de transición en Ibiza, en el que el viajero tradicional se vio paulatinamente desplazado por el turista. Mientras que el viajero había dependido casi en exclusiva de la hospitalidad del isleño para cubrir sus necesidades, el turista habría de depender, más tarde, de lo que luego pasaría a llamarse la industria turística.

Al principio, los ibicencos se deshacían en atenciones con el forastero que desembarcaba en la isla, «procurándole los más insignificantes menesteres», tal como podemos leer en las páginas de Diario de Ibiza de entonces, «batallando con fondistas y tenderos y facilitando medios para visitar lo más notable».

Pero pronto se hizo patente que la hospitalidad no bastaba, si se quería atraer a más visitantes, a tenor del gran beneficio económico generalizado que suponía su estancia en la isla. Era una cuestión de números: a más visitantes, más ganancia. Fue quizá el ejemplo de Mallorca lo que les abrió los ojos, haciéndoles ver la gran oportunidad comercial que les brindaba el destino con esa nueva e imparable necesidad de consumo, procedente del continente, llamada turismo.

Mallorca se había erigido en destino turístico mediterráneo tempranamente y, por lo tanto, representaba un modelo asentado a imitar, llevando años de delantera. Hasta entonces, el sistema productivo mallorquín −más industrial y comercial− nunca había suscitado un especial interés en la mayor de las Pitiusas; en cambio, el derivado del turismo era diferente. La opinión reflejada por Diario de Ibiza en aquellos años no ofrece dudas al respecto: «Debería hacerse una intensa propaganda en favor del turismo en Ibiza, procurar repartir por las principales ciudades españolas, y aun extranjeras, folletos, libros y revistas que pusieran de manifiesto lo mucho que existe aquí digno de conocerse y admirarse. Porque no hay que negar que en Mallorca mismo, tan visitada como es la isla, no se desprecia ocasión de propagar sus atractivos».

En un lugar como la Ibiza de antaño, habitada por una sociedad desconectada del resto del mundo, sin universidad y con una élite intelectual precaria, con una economía agropecuaria y pesquera de subsistencia básicamente, sin apenas vida urbana y con un hábitat rural disperso, un periódico local como Diario de Ibiza fue esencial como portavoz de los intereses del territorio, así como eje vertebrador de su identidad. Podríamos decir que ‘es Diari’ −como se le conocía popularmente− fue el primer ojo por el cual la isla se veía a sí misma, tomando así conciencia de su realidad y de sus necesidades.

Repasando su hemeroteca de todos aquellos años, uno se da cuenta del gran esfuerzo editorial que hizo para fomentar el turismo, consciente de que iba a ser el único motor económico que podría traerle la anhelada prosperidad a la isla. Muchos de sus periodistas y colaboradores sabían que la simple hospitalidad ya no bastaba para satisfacer las necesidades del turista. Ahora hacía falta materializar todos los eslabones que conforman la cadena de la industria turística: ampliar y mejorar la red de carreteras, facilitar la adquisición de terrenos a residentes extranjeros, edificar los primeros establecimientos hoteleros, hacer campañas publicitarias, crear oficinas de turismo, ampliar las líneas regulares de comunicación marítima, instar a las instituciones públicas a fomentar el turismo, incentivar la llegada de cruceros…

En mis próximos artículos iré desgranando una a una estas cuestiones a través de la información disponible en la hemeroteca. (Continuará).

Andrés Ferrer Taberner es escritor