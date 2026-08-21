Del incivismo y el riesgo de las colillas

Hace sólo unos días, se decía en estos papeles que, según datos aportados por el gobierno municipal, de los 16.115 fumadores que hay en la ciudad, cerca de 97.000 colillas acaban cada día en el suelo. Tremendo. Y nos quedamos cortos. Porque si tenemos en cuenta que la población total de la isla duplica, más o menos, la población de la ciudad, situándose en torno a los 170.000 residentes y si calculamos un porcentaje de fumadores similar al de la ciudad, resulta que en los meses de julio y agosto, cuando la población se triplica y llega a las 300.000 personas, la pregunta parece inevitable: ¿cuántas colillas acaban en el suelo cada día en toda la isla? ¡Para echarse a temblar! Y no estoy pensando sólo en el incivismo que supone, sino en el elevado riesgo que corremos. Sobre todo si tenemos en cuenta las disparatadas temperaturas que registramos. A nadie se le escapa que nos estamos jugando a la lotería, al azar, las posibilidades de un gran incendio.

Bien están las medidas del consistorio de Vila en colocar en la ciudad una veintena de ceniceros interactivos con simpáticas preguntas que tratan de fomentar el civismo, pero me pregunto si no es una broma a la vista de las cifras antes referidas. No hacen falta 20 sino 300 o 400 ceniceros sólo en la ciudad y, por supuesto, sobre todo, concienciar al personal con una campaña que abarque toda la isla. Se ha dicho mil veces que, con la impresionante masa boscosa que tenemos de pinos que arden como la yesca y sobre los que no se actúa de ninguna manera con cortafuegos efectivos y aprovechamiento de biomasa –cosa que no se puede dejar sólo en manos de los propietarios y en lo que debería intervenir la administración– estamos sobre un auténtico polvorín. El problema es que, siendo conscientes del riesgo, en los inicios de cada verano repetimos la misma cantinela y todo lo que hacemos es cruzar los dedos para que no nos abandone la suerte. Pues eso, que Dios la reparta.