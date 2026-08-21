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Jesús Rodríguez

Jesús Rodríguez

Redactor experto en Deportes

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Ya tenemos ganas de volver a cabrearnos

Imagen de un partido de la pasada temporada

Imagen de un partido de la pasada temporada / DI

Este será el último fin de semana sin fútbol en las Pitiuses. El último de campos en silencio, de domingos sin mirar el móvil cada cinco minutos y de tardes en las que, aunque nadie quiera reconocerlo, falta algo. Dentro de apenas siete días volverá la competición y la prensa escrita volverá a llenar portadas y páginas con resultados, goles, derrotas, polémicas y protagonistas. Primero será el turno de la UD Ibiza, que debutará el 30 de agosto ante el Antequera, y una semana después llegará la Peña Deportiva junto a los otros cuatro representantes pitiusos de Tercera RFEF.

Se ha hecho larga la espera. Aunque quizá no tanto. Hace poco más de un mes, toda España celebraba la segunda estrella después de que nuestra selección se proclamara campeona del mundo en Estados Unidos, con Donald Trump, como no podía ser de otra manera, intentando colarse también en la foto. Pero aquello ya queda lejos. Ahora toca volver a lo nuestro.

Porque sí, el fútbol hace falta. Y lo digo como aficionado, no como redactor de Deportes. Un fin de semana sin fútbol es como ir al cine sin palomitas: puedes hacerlo, pero falta algo. Falta celebrar un gol, cabrearte con el árbitro o discutir con el amigo que lo ve todo diferente.

Las pretemporadas están bien, pero no son lo mismo. Son partidos descafeinados, experimentos con gaseosa y, demasiadas veces, encuentros que ni siquiera se pueden ver. ¿Cómo va a jugar mi equipo y no lo voy a poder ver? Una pregunta que, por desgracia, se repite demasiado.

Aunque tampoco ayuda el esperpento de LaLiga. La Primera División comenzó el pasado fin de semana mientras Real Madrid y Barcelona seguían jugando amistosos. Otra genialidad de Javier Tebas, que todavía tendrá que explicarnos que tenemos «la mejor liga del mundo» mientras en la Premier los recién ascendidos pueden gastar más que equipos que aquí juegan la Champions. Nos comemos las migajas y encima tenemos que dar las gracias.

Pero eso daría para otro artículo. O para varios. Ahora queda un último fin de semana. Después volverán los goles, los nervios, los enfados, las alegrías y, por supuesto, los árbitros. Por fin. Ya tenemos ganas de volver a cabrearnos.

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