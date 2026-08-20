Un lago artificial para una fiesta en Ibiza: la frivolidad de unos ricos insensibles

‘Born to party’. Nacido para la fiesta, pone Bronson Van Wyck en su cuenta de Instagram. Toda una declaración de intenciones. Que nada arruine una fiesta digna de un faraón, con el anfitrión disfrazado como tal. Una fiesta con un lago artificial en sa Pedrera de Sant Antoni, un estanque de 850 metros cuadrados y 20 centímetros de profundidad en el que las coreografías de los bailarines quedan preciosas. Según las matemáticas, se necesitan al menos 170 toneladas de agua para llenar ese lago, pero los organizadores, Van Wyck & Van Wyck, replicaron ofendidos por las informaciones publicadas por este diario: no fue tanta agua, fueron 60 toneladas, «una cantidad inferior a la necesaria para llenar una sola piscina (75 metros cúbicos)», aseguran en su comunicado escrito en inglés. Una nadería, vaya. Totalmente ajenos a la realidad del común de los mortales, que es la situación de prealerta por sequía en una isla de acuíferos sobreexplotados y salinizados, donde dependemos de tres desaladoras que ya se han quedado pequeñas para las necesidades de una población y una industria turística que desbordan los recursos de un territorio tan limitado y frágil. Claro, que si el propio Ayuntamiento de Sant Antoni autoriza una fiesta privada en terrenos municipales en la que se va a montar un lago artificial, ¿por qué deberíamos esperar más sensibilidad de unos ricachones neoyorkinos que caen como paracaidistas en Ibiza, simplemente para celebrar un fiestón epatante para gente que nada tiene que ver con la isla ni con su realidad, como ellos mismos? Gente tan marciana que se asombra del escándalo que se ha montado en la isla por un laguito de nada.

Otra paradoja: estamos en prealerta por sequía, por lo que el Ayuntamiento aplica un protocolo de medidas para ahorrar agua, como no llenar piscinas y regar en un horario determinado. Pero Sant Antoni lamenta que no tiene suficientes herramientas para evitar hechos como el del lago, y recuerda que está ultimando una ordenanza de agua… Es absurdo. Lo que hace falta es sentido común y de responsabilidad. La conselleria del Ciclo del Agua subraya que el Plan Hidrológico de Balears no permite ningún uso ornamental de agua en suelo rústico, por lo que ese lago no podía ser autorizado. Además, añade que los organizadores deben acreditar el origen y el destino de esa agua. ¿Se lo ha exigido el Ayuntamiento? ¿Ha abierto una investigación, un expediente, sobre hechos tan graves? ¿Va a hacer algo, en suma, además de intentar justificarse con comunicados inconsistentes para lavar su imagen maltrecha?

Aseguran los Van Wyck desde su burbuja de escenografía hollywoodiense, de efímeros obeliscos y templos egipcios de cartón piedra, que el agua que llenó el lago durante las horas de la fiesta (el horario autorizado fue de 18 a 3 horas) «se destinó al reciclaje y la reutilización en el sistema de aguas grises. No se desperdició ni se desechó absolutamente nada de agua». ¿Qué sistema de aguas grises? ¿Nos toman por idiotas? El desperdicio es llenar un lago de agua para una fiesta. Tener que explicar algo tan evidente ya es muy indicativo de en qué planeta viven estos señores. En la Tierra no, desde luego. Europa afronta una sequía tan grave que obliga a parar centrales nucleares, las praderas británicas son secarrales, Italia pide agua a Suiza para salvar los arrozales, el Danubio se seca… Pero en Ibiza, isla sin agua, estos esnobs se montan un lago para recrear el Egipto faraónico en una antigua cantera, con la preceptiva autorización del Ayuntamiento.

El Consistorio impulsa medidas para concienciar sobre el buen uso del agua y la necesidad de ahorrar, pero al mismo tiempo permite celebrar una fiesta en terrenos municipales en la que se llena un lago con toneladas de agua. También el Ayuntamiento nos toma por imbéciles. Dice que no sabía que iba a haber un lago, que en la memoria descriptiva no lo ponía. Pero Diario de Ibiza publicó cuatro días antes de la fiesta que la escenografía tendría una pirámide y hasta un lago. Publicamos varias noticias al respecto, pero o no las leyeron o no les pareció relevante el detalle del lago. Si no lo sabía el equipo de gobierno, pone de manifiesto su negligente control sobre las fiestas y actividades que autoriza. Es muy grave que en una celebración privada permitida en un terreno municipal, se instale un lago sin que lo sepa el Ayuntamiento. Después de la fiesta, el Consistorio envió una nota en la que criticaba el mal uso del agua, en un intento vano de desmarcarse de un evento que había autorizado a cambio del pago de la ridícula cantidad de 199 en concepto de tasa de actividad. Al menos tres semanas de ocupación de sa Pedrera por una suma irrisoria. Alega el Ayuntamiento que, como no tiene ordenanza fiscal que regule el pago por la ocupación de terrenos municipales como este, solo ha podido cobrar esa minucia por tasa de actividad. Una burla para cualquier negocio que paga por ocupar la vía pública con una terraza, por poner solo un ejemplo.

No sabemos qué interés real tenía el Ayuntamiento de Sant Antoni en autorizar la fiesta privada de Van Wyck en sa Pedrera, porque el que ha explicado públicamente no cuela. Asegura que la permitió porque tenía «un marcado carácter solidario», ya que afirma que los organizadores piensan donar 40.000 euros a Cáritas Sant Antoni y 10.000 al Motoclub Formentera i Ibiza, que tiene en la antigua cantera su escuela y lugar de entrenamiento. Esta burda distorsión del lenguaje no modifica un ápice la realidad: era un fiestón privado de cumpleaños para invitados, muchos extranjeros llegados de distintas partes del mundo. El grupo popular fue más allá y dijo en un comunicado que tenía «un marcado carácter benéfico y social». Si una fiesta como esa es lo que entienden el Ayuntamiento y el PP por «solidario, benéfico y social», apaga y vámonos. ¿En qué lugar deja esto a quienes sí que impulsan iniciativas solidarias de verdad?

Involucrar a una entidad como Cáritas, cuya labor es encomiable, en el blanqueo de una decisión del Ayuntamiento tan errónea —autorizar la fiesta— es lamentable, una falta de respeto a esta entidad, a sus trabajadores y a sus voluntarios. Está por ver si finalmente entregarán la donación. En cualquier caso, no deja de ser unas migajas, en comparación con el dispendio necesario para montar la fiesta. Sea como sea, una donación no puede justificar la decisión municipal de permitir un evento como este, en el que se despilfarran toneladas de agua y se cede un terreno municipal durante al menos tres semanas por 199 euros.

Da la sensación de que hemos asistido a un episodio berlanguiano, en el que ricachones acostumbrados a hacer su voluntad y a vivir rodeados de lujo deslumbran con su opulencia a un Ayuntamiento de pueblo, que les pone alfombra roja para que hagan realidad sus fantasías, a costa de lo que sea. Cuando se da cuenta del escándalo que ha provocado su decisión, intenta salir por la tangente con argumentos que se caen por su propio peso. Es un momento delicado. Quien apoye el despropósito de Sant Antoni en sa Pedrera se contaminará con el mismo descrédito de cara a la ciudadanía. Ahora toca exigir y depurar responsabilidades.