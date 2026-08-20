La fantasía de vivir sin límites

Hay situaciones que explican mejor una contradicción que muchas campañas institucionales. Una de ellas es la de un lago artificial construido como parte de la escenografía para una gran fiesta privada en sa Pedrera, en Sant Antoni. Algunos medios publicaron que para crear el lago artificial se habrían utilizado al menos 170.000 litros de agua (Diario de Ibiza). Posteriormente, se ha publicado una versión donde se sostiene que fueron menos de 60.000 litros (Periódico de Ibiza). Incluso tomando esta última cifra como referencia, el episodio plantea una cuestión que trasciende el volumen exacto utilizado.

La cifra es llamativa por sí sola, pero lo interesante no es discutir si esas toneladas de agua son muchas o pocas dentro del consumo total de Ibiza. El asunto da para mucho más. La pregunta es qué mensaje transmite una sociedad que pide a sus ciudadanos que ahorren agua mientras permite un uso de este tipo para una fiesta privada. Ese es el fondo del asunto y, sin duda, interpela especialmente a la administración que autorizó esta celebración del evento.

Nuestras islas conocen bien los problemas relacionados con el agua, y la sociedad es plenamente consciente de ellos. La presión sobre los acuíferos, la salinización, las sequías recurrentes y la creciente dependencia de las desaladoras forman parte de nuestro día a día. No hablamos, por tanto, de una preocupación abstracta ni de una amenaza futura. El agua se ha convertido en uno de nuestros recursos estratégicos esenciales.

Por eso resulta difícil explicar que, mientras se lanzan campañas para reducir el consumo doméstico, pueda construirse un lago efímero como mera decoración de una celebración.

Y la cuestión más problemática no es la fiesta en sí. Tampoco se trata de convertir cualquier actividad de ocio en un atentado ambiental. El modelo turístico construido en las islas necesita visitantes y una industria turística que se desarrolle dentro de la normativa y de unos criterios de responsabilidad. La cuestión es otra: existen usos necesarios del agua y existen usos prescindibles. Cuando un recurso es escaso, distinguir entre unos y otros debería formar parte de cualquier política seria de sostenibilidad.

Aquí aparece uno de los marcos científicos más relevantes de las últimas décadas: el de los llamados límites planetarios. El concepto es bastante sencillo. La economía funciona dentro de un planeta que tiene límites físicos. Podemos innovar, crecer, viajar y producir riqueza, pero no podemos comportarnos indefinidamente como si el agua, los suelos, los bosques o la capacidad de la atmósfera fueran infinitos. Existen umbrales que debemos procurar no sobrepasar, porque hacerlo nos conduce hacia escenarios de mayor complejidad, incertidumbre y riesgo.

Y ahí radica una parte esencial del problema. Durante mucho tiempo, nuestras sociedades y los modelos económicos implantados han actuado precisamente de ese modo. Cuando aparecía una escasez, buscábamos más recursos: más pozos, más infraestructuras, más energía, más agua.

La desalación es un buen ejemplo. En una isla como Ibiza resulta imprescindible y ha permitido aumentar la seguridad del abastecimiento. Pero desalar agua de mar no significa que el agua haya dejado de tener costes ambientales. Hace falta energía para producirla, infraestructuras para transportarla y sistemas adecuados para gestionar los residuos salinos.

Es cierto que la tecnología puede ayudarnos a vivir mejor dentro de los límites. Lo que no puede hacer es borrar esos límites. Y ahí es donde esas decenas de miles de litros de agua de sa Pedrera adquieren un enorme valor simbólico.

A un ciudadano se le recomienda cerrar el grifo mientras se cepilla los dientes, reducir el tiempo de ducha o evitar consumos innecesarios. Son buenos consejos. El problema aparece cuando ese mismo ciudadano observa que, para determinados eventos, el criterio parece ser diferente.

Las políticas públicas y, sobre todo, quienes las representan necesitan algo que en ocasiones parece olvidarse: credibilidad. Y la credibilidad exige coherencia. La ética pública no puede desaparecer precisamente cuando resulta más necesaria.

Es muy difícil pedir responsabilidad colectiva si las administraciones no aplican un principio mínimo de coherencia. El ahorro de agua no puede convertirse en una obligación para los hogares mientras determinados consumos suntuarios se consideran irrelevantes porque quien los realiza puede pagarlos o por los supuestos beneficios que puedan derivarse de ellos, que, por cierto, en este caso resultarían difícilmente comparables con la dimensión del problema planteado.

El caso suscita también otra pregunta incómoda: ¿qué contraprestación debe exigirse por utilizar un espacio municipal para organizar un evento privado de estas características?

Según las informaciones publicadas, los promotores abonaron 199 euros en concepto de tasa de actividad. La controversia revela, en cualquier caso, una cuestión interesante: si la regulación actual está preparada para gestionar usos privados extraordinarios de espacios públicos.

Nuestra isla es uno de los grandes escaparates turísticos del mundo. Precisamente por eso podría convertirse también en un laboratorio de nuevas formas de organizar grandes eventos y, con ello, impulsar otra manera de hacer política. No necesariamente prohibiendo este tipo de actividades, sino estableciendo criterios ambientales claros: ¿cuánta agua se va a utilizar? ¿De dónde procede? ¿Puede emplearse agua regenerada? ¿Cuánta energía requiere el montaje? ¿Qué residuos genera? ¿Qué impacto acústico, lumínico o sobre la movilidad tendrá? ¿Qué riesgos existen cuando el evento se celebra junto a zonas forestales?

Son preguntas que parecería razonable plantear en casos de este tipo.

Los organizadores anunciaron donaciones a entidades sociales. Es una iniciativa positiva y merece reconocimiento. Pero conviene no mezclar debates. La solidaridad no convierte automáticamente una actividad en sostenible. Donar dinero a una buena causa no elimina el consumo de agua, del mismo modo que plantar árboles no hace desaparecer las emisiones contaminantes. Las empresas y los grandes eventos deben aspirar a ser social y ambientalmente responsables al mismo tiempo, y no utilizar una dimensión para compensar simbólicamente la otra.

En un mundo que debe aprender a utilizar mejor recursos naturales como el agua, la energía y los materiales, una de las prioridades debe ser reducir progresivamente nuestra huella. No podemos pedir a la ciudadanía que actúe como si los recursos fueran escasos y organizar, al mismo tiempo, determinados ámbitos de nuestra economía como si fueran infinitos.

La sostenibilidad real, alejada de cualquier mundo de fantasía, empieza precisamente ahí: cuando dejamos de preguntarnos únicamente si algo se puede hacer y comenzamos a preguntarnos también si, dadas las circunstancias, tiene sentido hacerlo.

Esteban Morelle es profesor de la Universitat Jaume I y director del Laborarorio de Gobernanza Azul-UJI