El coche más sucio de Ibiza

Me rindo. Está decidido. Ya no voy a darle más vueltas, elimino esta pequeña refriega de la lista de batallas diarias conmigo mismo. No merece la pena seguir dándole vueltas. A veces me acercaba a una estación de servicio y sentía la tentación de dar un volantazo, pero ya ni siquiera eso. Sigo mi camino y miro por el sucísimo espejo retrovisor a todos esos conductores que aún siguen decididos a pelear contra un enemigo invencible, a seguir levantando esa piedra de Sísifo que, tarde o temprano, volverá a caerles encima: no pienso volver a lavar el coche.

Ojo, me refiero al exterior. Por dentro lo llevo limpio, a pesar de la guerrillera que a veces llevo sentada atrás y que me lo va dejando todo perdido de muñecos y objetos diversos, generalmente blanditos y de colorines. Pero, por fuera... Ay, por fuera... Hay años que Carlos Sainz ha ganado el Rally Dakar con un vehículo más aseado que el mío. Me pregunto si seguirá siendo negro bajo esa capa de arena y polvo que sigue ganando espesor cada día que pasa. Hace tiempo que es más gruesa que el rebozado de un cachopo reglamentario, de esos que ya has clavado el colmillo entero y todavía no has establecido contacto con el filete de ternera. Mi viejo cachopo de cuatro ruedas, surcando las carreteras ibicencas, luciendo orgulloso su salvajismo entre las hordas de furgonetas negras de lunas tintadas que tanto proliferan estos días por la isla, todas como recién sacadas del túnel del lavado. Su suciedad es otra...

«Eso es que ya te has hecho ibicenco del todo», me dicen. Cuando lea este artículo, mi madre va a pensar que van a pensar que vaya madre tengo. Lo siento, mami, me he enrolado en esta cruzada personal por conducir el coche más cochino de Ibiza y no puedo ceder a sentimentalismos familiares. Es una lucha que exige sacrificio absoluto. Por eso maldigo con fuerza el pronóstico de tormentas para los próximos días. Resbalará el agua por mi 307 y se llevará consigo toda esa mugre que tanto trabajo me ha costado acumular. Al menos, la catarsis servirá para darme la razón: veis cómo no tiene sentido lavar el coche...