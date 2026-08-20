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Opinión | Tribuna

Vicent Canals

Vicent Canals

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De bell nou

Un tramo de la playa de Migjorn.

Un tramo de la playa de Migjorn. / CARMELO CONVALIA. FORMENTERA

Va ser una nit de lluna a Formentera.

Davant del Blue Bar, estirat a la platja de Migjorn, entre les dunes i la mar, contemplava la bellesa que m’envoltava, banyat d’argent.

Sonava ‘Formentera lady’, cançó creada a Formentera pel mític grup de rock progressiu King Crimson.

Aquelles notes en perfecta harmonia amb la cadència de les ones i els flaires iodats acompanyaven els meus pensaments que navegaven sense rumb.

Ja feia un temps que havia perdut el somriure. Necessitava deixar enrere aquella etapa i tornar a sentir la carícia dels raigs de sol a la cara.

L’endemà vaig pujar a la barca de primera hora.

Vam sortir del port de la Savina i navegàvem fregant la platja d’Illetes i sa Torreta, fins a l’illa de s’Espalmador. La silueta de Formentera es va anar difuminant lentament mentre el pas des Freus, amb les primeres llums del matí, ens oferia una imatge serena i única. Des d’allí es Vedrà i es Vedranell emergien sobre l’horitzó, majestuosos i encisadors.

Aquella nit, alguna cosa havia canviat.

La llum era més intensa. Els colors semblaven despertar, amb tonalitats que feia anys que no veia.

Amb el somriure dibuixat a la cara, em deixava acariciar per les ones i pels esquits que arribaven a coberta.

Aquella sensació no era nova.

La vaig reconèixer.

La vaig redescobrir.

Feia massa temps que no la visitava.

Una claredat de pensament em va travessar, una lucidesa que s’encenia com el dia.

És una nova albada.

És un nou dia.

És una nova vida per a mi.

I em sento genial.

‘Feeling Good’ – Nina Simone.

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