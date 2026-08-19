El Nilo en Ibiza... ¡Milagro!

«Perdone, al Nilo... ¿Cómo se llega?». Es lo que preguntará el verano que viene algún turista al llegar a Ibiza. Bueno, se lo preguntará a la IA. ¿No me creen? Al tiempo. Yo lo veo venir. Decenas de visitantes que no conseguirían el quesito azul del Trivial Pursuit ni copiando, enloqueciendo porque ni Google Maps ni ChatGPT les ayudan a llegar al río sagrado del Antiguo Egipto. Eso, si en lo que falta para el próximo verano algún avispado empresario no ha tenido la brillante idea de montar en Ibiza un parque temático ambientado en la tierra de los faraones. Con sus pirámides, sus obeliscos, su esfinge y, por supuesto, su Nilo. Fiesta día y noche. Con el sol pegando fuerte, ‘Ra-ving’, djs y juegos de agua entre papiros. Al atardecer ‘Kumh-Atón’, el chill out que volvería loca a Nefertiti. Y ya de noche, depende del día habría fiestas para todos los gustos: ‘Childrens of the Nut’, ‘JonsuMartxé’ y, para quienes quieran emociones más fuertes, ‘Anubission’, la macrofiesta que hubieran celebrado en Alejandría los romanos más depravados.

Sergio G. Cañizares

Pero, a lo que iba, que en este mundo de humanos con el córtex cerebral cada vez más vago y las ganas de figurar cada vez más mastodónticas en nada nos están pidiendo que dónde está el Nilo en Ibiza, y acompañando su pregunta con fotos de la polémica macrofiesta celebrada el pasado jueves en la cantera de Can Coix. Que miren que en Ibiza estamos curados de espanto en cuanto a caprichos y excentricidades de muchimillonarios, pero esta de montar el Nilo en plena prealerta de sequía no la vimos venir. Los organizadores defienden que no se ha despilfarrado ni una gota de agua. Eso sí que es un milagro, y no el de Moisés separando las aguas. Además dicen que era poquita... El concepto de «poquita» de millonarios que se creen que con dinero se paga todo. Aún deben pensar que los ibicencos somos unos desagradecidos por no aplaudir su falta de empatía con la situación hídrica de la isla.

Yo llevo ya unos días soñando que soy Cleopatra, la de Astérix y Obélix, y, con la nariz levantada, voy mandando a todos los que permitieron semejante abominación (que querrán copiar otros millonarios) a un sitio muy... egipcio y faraónico: «Que los sirvan como aperitivo a los cocodrilos».