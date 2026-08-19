No parece agosto el mes más idóneo para decir que no me gusta nuestro modelo de país. Con media España de verbena en verbena, la otra media tostándose en la playa o bebiendo y comiendo en los chiringuitos, y los restantes (que no son pocos) trabajando para que la maquinaria no se pare o apagando incendios, la autocrítica no suele entrar en los planes de nadie. El año pasado casi alcanzamos la espectacular cifra de cien millones de turistas, apostándolo absolutamente todo a esta única carta. Nos hemos convertido en el balneario de Europa y su sala de fiestas, olvidándonos por completo de todo lo demás: de la industria, del sector primario, del equilibrio territorial y la cohesión interna.

Bajo ese espejismo de sombrillas y hamacas, se esconde una realidad demoledora. El mapa de España ya no se dibuja con las viejas desigualdades entre el norte y el sur, ni con la romántica dualidad del campo frente a la ciudad. Hoy, la Península Ibérica, incluyendo a Portugal, es una anomalía demográfica radical: una inmensa llanura interior desmantelada, rodeada por una corona costera hiperactiva que vive del turismo de masas y, justo en el centro, una gran aspiradora de recursos llamada Madrid. Fuera de esa periferia playera, de los dos archipiélagos y del motor capitalino, lo que queda es un desierto demográfico y de oportunidades laborales. Valga un dato: el 81% de la población vive en zonas urbanas y costeras, mientras que la superficie que ocupan dichas zonas apenas llega el 20%.

Pero al desequilibrio productivo, territorial y poblacional de España, hay que añadirle otro aún más preocupante: una injusta división autonómica. Mientras al discurso oficial, y oficioso, se le llena la boca con la palabra «igualdad», la financiación territorial consagra un sistema feudal de castas territoriales: las de primera, las de segunda y las de tercera. El País Vasco y Navarra disfrutan de un privilegio financiero blindado por sus conciertos económicos. Al recaudar todos sus impuestos y pagar al Estado un cupo por servicios no transferidos (calculado casi siempre a la baja), consiguen niveles de financiación por habitante muy superiores al resto. Ellos sí tienen la llave de su caja registradora, una caja rebosante de euros. Que todo hay que decirlo.

Las de segunda son comunidades con balances económicos positivos: Madrid, Cataluña, Baleares, Murcia y Comunidad Valenciana. Son regiones que generan riqueza, presentando balances fiscales saneados, pero que se encuentran asfixiadas por el régimen común. Generan el dinero, pero apenas lo huelen. Estos territorios con superávit ya reclaman los mismos derechos de autogestión, pero sus demandas quedan sepultadas porque el sistema premia el pacto político antes que la justicia.

Y las de tercera, el resto, que no genera para cubrir sus necesidades y depende de la generosidad constante del Estado, asumiendo competencias para las que no tiene capacidad económica para hacer frente. Esta asimetría brutal crea ciudadanos con servicios públicos de lujo, mientras el resto asiste al desmantelamiento de los suyos.

Además, este reparto dispar de los recursos acelera el colapso del medio rural. Para colmo, España se ha consolidado como un país de intermediarios, un país donde la producción real está sistemáticamente infravalorada. Quien cultiva la tierra, quien cría el ganado o quien fabrica un producto asume todo el riesgo físico y financiero para acabar recibiendo migajas, mientras una cadena infinita de especuladores, distribuidores y comisionistas se queda con el grueso del beneficio sin mancharse las manos. Hemos despreciado al productor para encumbrar al intermediario.

Cuando el grueso de la inversión pública se concentra en el asfalto y el hormigón costero y en los despachos de la capital, el interior y el campo productivo quedan sentenciados a la desconexión. La despoblación de nuestros pueblos y capitales de provincia, aparte de una evolución natural, es una asfixia planificada y consentida. Se produce cuando no hay un transporte digno, la asistencia médica está a una hora de curvas, no llega internet y la radio y la televisión lo hacen con una cobertura nefasta. Pero dejar morir campos y montañas es una temeridad histórica. Un territorio sin gente que lo cuide es una bomba de relojería ecológica.

El modelo autonómico actual es un laberinto de privilegios insostenible y un puzle de piezas desproporcionadas en cuanto a extensión territorial y cuantía de población. España no puede permitirse seguir funcionando como un archipiélago de focos de riqueza turística y financiera rodeados por un desierto forestal y productivo. Mientras existan comunidades blindadas con acceso exclusivo al dinero y otras condenadas a la despoblación sistemática, la cohesión social es una mentira. Los ricos, cada vez más ricos, y los pobres, cada vez más pobres. Garantizar los mismos derechos, servicios y recursos para todos los ciudadanos (vivan en el centro de Madrid, en una cala del Mediterráneo o en un pueblo de la cordillera Cantábrica) no es solidaridad: es una cuestión de justicia social.