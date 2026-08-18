Cómo eclipsar a un eclipse en Ibiza

«En Ibiza soy una persona pero cuando vuelvo a Madrid, soy otra». Resulta estimulante y sorprendente apuntar frases rescatadas al vuelo mientras uno pasea por las calles de Vila. No dejan de sorprender y a veces dan una idea muy clara sobre temas variopintos y sobre la visión que algunos tienen de esta isla maravillosamente loca: sobre relaciones («le dejo seguro, es un imbécil»); transporte («no les cobraron el Uber porque tenía todos los cinturones de seguridad rotos»), o masificación («no vuelvo a ses Salines, ¡está petada!». Hay donde elegir.

Este era el tema que había elegido para el artículo hasta que, mientras me levantaba de la silla para estirar las piernas, una de mis dos neuronas ha tenido ese momento de lucidez que me regala cada 10 o 15 años: «Qué fácil es eclipsar a un eclipse en Ibiza». ¿Y a qué viene semejante desvarío? Al trabajo, cómo no. Después del palizón por el eclipse de marras (y no solo por la cobertura del fenómeno el pasado miércoles; también por el curro previo), y cuando pensábamos que tendríamos al menos unos días de tranquilidad... ¡zas, fiesta egipcia al canto!

Entiendo que estos festivales, montados a lo bestia, porque ha costado un riñón, generan mucha curiosidad, sobre todo por si se deja caer un famoso, por el espectáculo en sí, la música... Eso en cualquier parte del mundo, pero esta isla is different, of course. Aquí el clímax llega en el minuto dos tras publicar la información, cuando empiezan a salir a la luz ‘pequeños’ detalles que luego se convierten en noticias de envergadura.

Porque, claro, utilizar una cantidad ingente de agua, en una isla en preaviso por sequía, para crear un caprichoso lago artificial como que no cuela. Sobre todo cuando debería haber una Administración, en este caso un Ayuntamiento, que debería haber estado alerta para impedir estas ‘cosillas’. Porque no está permitido ni por el Plan Hidrológico balear ni por el sentido común aunque a algunos les parezca una tontería (eso no significa que tengan una evidente trascendencia, más al contrario). Es así de fácil: hay normas y deben cumplirse, seas de Nueva York o de Don Benito.