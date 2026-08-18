Ceguera, sordera, anosmia, ageusia y termoanestesia

Ceguera. En ‘Ensayo sobre la ceguera’, la novela más celebrada de José Saramago, el fallecido Nobel portugués, la humanidad se sumía en el caos porque una pandemia dejaba invidentes a los habitantes del planeta. La ceguera que practicamos los oriundos, muy al contrario, es intermitente y voluntaria. Constituye un arma de autoprotección imprescindible para afrontar los abusos perpetrados por una industria turística sobredimensionada y soportar sus efectos secundarios.

A mí también me gusta describirla como ‘invidencia por indiferencia’, pues consiste en ver e, ipso facto, olvidar lo contemplado en pro de la propia salud mental. Solo estamos a salvo de las colas kilométricas que hay a la entrada de las zonas urbanas y en las playas si no las miramos. Nada por aquí, nada por allá. Ooommmm.

De igual modo, no atender a las orillas saturadas, al trapicheo de sustancias sólidas y gaseosas que practican los camellos en la vía pública, a la prostitución callejera, a los kamikazes al volante que adelantan en plena curva, a los zumbados de las motos de agua, a los campamentos de chabolas en bosques que milagrosamente no han ardido…

Fíjate si los ibicencos practicamos la ceguera voluntaria que quienes dan mayor ejemplo son las propias administraciones autóctonas, que tampoco ven a los vendedores ambulantes, los taxistas piratas, los que fondean sobre posidonia, los anuncios de fiestas ilegales en las redes sociales y ni tan siquiera las lagunas artificiales que, con un infame derroche de agua potable, les construyen en su propia casa cuando se la alquilan a un evento privado a cambio de un precio irrisorio… Ojos que no ven, corazón que no siente.

Sordera. Si renunciar al sentido de la vista constituye un remedio ineludible, recurrir a la sordera es incluso más necesario. Sábado, 18 horas, Platges de Comte. La orilla infestada de italianos e ingleses con sus altavoces portátiles. Y el horizonte, tras el cordón que delimita el área de los bañistas, plagado de lanchas atiborradas de macarras que compiten por quién pone la música más alta. Como resultado, un cacao sonoro infame e insoportable, en todas direcciones. Únicamente gracias a las más estoicas disciplinas de autocontrol –o al uso de auriculares y tapones para los oídos–, la jornada de asueto del ibicenco medio no acaba en matanza. Y no digamos ya quien vive al lado de una villa party, un beach club o un hotel discoteca. Aquí las administraciones también predican con el ejemplo y despliegan su actividad usando los tapones más efectivos.

Anosmia. Siguiendo por esta ruta sensorial hallamos dicho término científico, menos conocido que los anteriores. Significa perder completamente el olfato y es un protocolo igual de indispensable. Aunque el ibicenco ya tiene la piel y los órganos internos curtidos frente a la plaga bacteriológica que inunda la costa por los vertidos fecales, el hedor que llega a oleadas no resulta fácil de soportar. Léase, por ejemplo, la pestilencia que mana habitualmente por los emisarios y cañerías desportillados de la bahía de Portmany y también en la playa es Codolar, gracias a la labor gratuita de fertilización y abono con que la depuradora del aeropuerto obsequia a diario al pueblo ibicenco. No existe riego más indicado para un Parque Natural. Y lo mismo es aplicable a tantos otros paisajes isleños donde la pinza para la nariz se ha convertido en un complemento tan esencial como la crema solar, la nevera portátil o el parasol.

Ageusia. Alude al sentido del gusto y significa perder totalmente la capacidad de apreciar los sabores. Un concepto que el ibicenco aplica en combinación con la estrechez económica derivada de la carestía de la vida y los alquileres inmobiliarios disparatados. Dicha coyuntura genera un pánico atroz a afrontar la cuenta del chiringuito o el restaurante de playa, incluso por encima de una visita al dentista o una citación de Hacienda.

Termoanestesia. Está relacionado con el sentido del tacto y significa la pérdida o supresión total de la capacidad para percibir los estímulos térmicos; o sea, el frío y el calor. El primero se soluciona con una rebequita o una manta polar, según la tipología, pero con el segundo no vale un simple abanico. La termoanestesia es lo que se requiere para afrontar las sucesivas olas de calor y, más en particular, las esperas en la zona de embarque de la terminal de es Codolar, donde las lipotimias están a la orden del día por la soberana incompetencia de los gestores de esta infraestructura, incapaces, siquiera, de que el aire acondicionado refresque adecuadamente.

En fin, que exageran todos estos ibicencos que dicen que vamos a tener que marcharnos de la isla porque aquí la vida es cada vez más insoportable. Basta con renunciar a usar los sentidos y seguir cociéndonos en la apatía y la inmovilización, al tiempo que toleramos a administraciones y representantes políticos que sigan abonados a la indiferencia frente al abuso y la devastación.