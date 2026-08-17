Siete viviendas en un bosque de pinos

«Cuando estamos en Dalt Vila oímos las campanas de la catedral y las sirenas de los barcos del puerto de Ibiza. Cuando estamos en casa de los abuelos, en Málaga, el camión de la basura». La comparación le hacía mucha gracia a mi hijo cuando veraneamos con la familia en la Costa del Sol en julio. Desde que empezó a caminar, los camiones y cualquier maquinaria de obra le han llamado poderosamente la atención. Así que, cada vez que el camión de la basura pasaba por delante de casa, salía corriendo y gritaba: «¡El camión de la basura, abuelo!». Entonces los dos se asomaban a la terraza para verlo trabajar. Ni que decir tiene que, con tanto contenedor de reciclaje, aquellos vehículos se escuchaban a menudo a lo largo del día: cuando no era el camión del cartón, era el de los envases, el del vidrio, el de los residuos orgánicos o el de todo aquello que no cabe en ninguna categoría.

Ahora, de vuelta a casa, en Siesta, lo que más oímos son las chicharras. Por la noche reina el silencio. No suele haber fiestas y, cuando las hay, casi siempre son cumpleaños infantiles. Si alguien celebra algo, a medianoche la música se apaga. Es un vecindario respetuoso. Pero la fragilidad, esencia misma de la vida, hace que todo pueda cambiar de un día para otro. Justo al lado de mi casa hay un pequeño bosque de pinos. Allí cantan las chicharras y, por la noche, ulula el autillo. Hace unos meses, alguien compró ese terreno que yo, ingenua, pensaba que era rural o agrario. Después empezaron a desbrozarlo. Este fin de semana me llegó la noticia de que el nuevo vecino piensa construir siete viviendas en ese lugar por el que tantas veces he paseado con mi hijo, por esos caminos que, como decía Machado, se hacen al andar. Aún no hay carteles que anuncien cómo serán las viviendas. Mi hijo, sin duda, disfrutará durante un tiempo de la maquinaria pesada. No sé qué se escuchará a partir de entonces. No sabemos cómo serán nuestros nuevos vecinos, pero sí sabemos que los que ahora habitan el bosque tendrán que marcharse y que el paisaje cambiará por completo.