Opinión
Qui mana
Cada vegada que llegesc un sondeig sobre futures conteses electorals no puc evitar de somriure, riure o fer-me un tip de riure mandíbula batent. Escollir entre cadascuna de les tres opcions depèn de la seriositat que el mitjà hi posi a l’hora d’analitzar el sondeig, de la quantitat d’analistes saberuts que diguin si PP i Vox tendran majoria absoluta, o si els socialistes, amb les crosses perifèriques podran continuar ocupant un certa palauet al bell mig de l’Altiplà dels pastors.
La reacció té uns fonaments obvis: el pont de comandament s’ha desplaçat, molt considerablement, durant aquestes darreres dècades -àdhuc durant els darrers anys- sense que la majoria d’analistes saberuts se n’hagi acabat d’adonar. No sé si per manca de visió de la jugada, per manca d’interacció amb la gent, o per pura mandra (que sempre sol ser l’opció més probable). Economia d’esforç, en diuen a les facultats d’Econòmiques.
De mica en mica, sembla que va esdevenint menys important qui guanyi o deixi de guanyar les eleccions, perquè el desplaçament de plaques tectòniques político-econòmiques és d’unes dimensions tan extraordinàries, que resta totalment fora de l’abast dels que fins ara remenaven les cireres. A Eivissa, i a la resta de les Illes Balears (potser amb l’excepció de Menorca, per mor de l’etapa britànica), vàrem cremar dos segles en un parell de dècades. Passàrem de ser una societat autàrquica, rural i pescadora, mig estamental, centrada exclusivament en el sector primari, a ser una societat postindustrial, basada -també exclusivament- en el sector terciari, ço és en el turisme. Tant en una època com en l’altra, es podia saber, més o manco, qui era que ostentava el poder.
A la nostra societat tradicional, el poder era a la corona -allà, llunyíssim, dalt de tot- i en alguna institució local, com ara la Universitat (abans de la invasió) i, sempre, però sempre, sota tutel·la de l’Església. Quan allò es va substituir per allò altre, es va organitzar un reduït grup del que en podríem dir burgesia incipient, altrament nous rics, que no qüestionaven per res l’Estat, per molt contrari que ens fos. Ells n’eren els tentacles aquí i, a canvi de pau i tranquil·litat, se’ls delegava una petita part del poder (sempre que no es qüestionàs per res, mai, ni en cap cas, el poder de l’Altiplà). La situació política, idò, també resultava aproximadament comprensible.
En aquest context, el PP era percebut com el partit ‘des nostros’, i no es qüestionava el seu poder, si més no entre aquells que no volien que es dugués a terme cap tipus de bullanga. Vivíem sota una tríada ben clara: es nostro banc (Banca Abel Matutes), es nostro diari (Diario de Ibiza) i es nostro senador (el nét del fundador de la banca). Només a partir de la tríada, ja podem observar alguns canvis, però només ens mostren un panorama superficial. La banca ha canviat radicalment i ara són uns altres bancs els que dominen el nostre panorama. El nostre diari ara està dins una cadena amb molts d’altres i s’ha escorat cap a posicions més liberals i progressistes, potser d’acord amb el buf dels temps (si més no fins ara mateix). I tenim una senadora formenterera, jove i inexperta en política (cosa que per anar al Senat és molt i molt bo), fruit de la victòria d’una coalició més o manco bigarrada que se’n va emportar el gat a l’aigua.
Però, ja ho he dit, tot això és una mica superficial. Perquè el poder que exerceix més pes sobre cadascsun de nosaltres, cada vegada depèn menys dels estats-nació consolidats al llarg del segle XIX. Avui dia hi ha una elit mundial, una colla de tecnofeudals (en termes de l’economista grec Ianis Varoufakis) que és qui realment marca el pas de cap on hem d’anar. Aquests individus, evidentment, no es presenten a les eleccions, però manen més que els que surten de les urnes.
Econòmicament, avui dia, els fons d’inversió amb seu a Dubai, a les illes Caiman, o allà on siga, amb una estela difícil de seguir i uns perfils que es perden dins una calitxa espessíssima, són els que determinen el devenir econòmic de la nostra part del món. Molt lluny del control que hi puguin exercir el Consell, els ajuntaments, el govern de les Illes Balears, el d’Espanya o fins i tot el d’Europa (també cada vegada més difuminat i inconcret).
I els que estan in office a cada moment pens que no s’acaben d’aclarir sobre a qui han de retre comptes, de tan espès com resulta el panorama.n
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