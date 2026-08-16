Este verano, en Sant Antoni, la pregunta es inevitable: ¿Quo vadis, Sant Antoni? ¿Adónde queremos ir como municipio? Es una pregunta que deberíamos hacernos todas las personas que queremos este pueblo y este municipio, que vivimos aquí, que trabajamos aquí, que tenemos un negocio o que queremos que nuestros hijos e hijas, nietos y nietas puedan construir aquí su futuro.

Porque lo que hemos vivido un verano más, con una situación que empeora cada año, no es simplemente una suma de incidentes. Fiestas privadas en espacios públicos, macrofiestas ilegales, problemas de ruido, descontrol, masificación, falta de efectivos policiales, situaciones de inseguridad, actividades sin el control suficiente, conflictos con los vecinos y vecinas... Son diferentes manifestaciones de un mismo problema: el modelo de municipio que ha ido promoviendo el gobierno de Marcos Serra y el Partido Popular durante los últimos años. Un modelo que ha convertido la fiesta en la principal política municipal.

Mientras Sant Antoni necesita más vivienda, mejores servicios, barrios y pueblos más cuidados, más seguridad pública, más convivencia y una actividad turística compatible con la vida cotidiana, el Ayuntamiento parece avanzar en otra dirección. Y el resultado es un municipio cada vez más sometido al ruido, a la masificación, al descontrol y a los intereses de una parte muy concreta del negocio turístico.

Lo hemos visto este verano una y otra vez. Hemos visto fiestas que generan problemas de convivencia, vecinos y vecinas que reclaman y no se sienten escuchados, falta de policía precisamente cuando más se la necesita, anuncios de cámaras de videovigilancia que no solucionan los problemas inmediatos e, incluso, la contratación de seguridad privada para intentar cubrir las carencias de la Policía Local.

También hemos visto cómo determinadas actividades parecen disponer de una capacidad de influencia sobre el municipio que no deberían tener. Y esto es especialmente preocupante porque Sant Antoni no es un parque temático. Sant Antoni es la casa de miles de personas. Personas que tienen derecho a dormir, a descansar, a circular por sus calles, a llevar a sus hijos e hijas al parque y a vivir con normalidad durante el verano.

Y esta realidad no solo la denunciamos desde el PSOE. También la perciben muchos empresarios y empresarias del municipio que llevan años trabajando para cambiar la imagen de Sant Antoni, atraer un turismo de mayor calidad, diversificar la oferta y conseguir que nuestro municipio deje atrás definitivamente el modelo del turismo de excesos. También debemos escuchar a estas personas.

Porque la gran paradoja es que el Gobierno del PP habla de reconversión turística mientras, al mismo tiempo, continúa alimentando las dinámicas que hacen más difícil esa reconversión. No podemos pedir un cambio de modelo y, al mismo tiempo, dar facilidades para que los excesos continúen siendo el principal reclamo. No se trata de estar contra la fiesta. No se trata de estar contra el turismo. Y mucho menos contra la actividad económica. Se trata de decidir qué turismo queremos y qué municipio queremos.

Un Sant Antoni que sea conocido por su calidad, por su entorno, por su oferta gastronómica, cultural y deportiva, por su capacidad de acoger visitantes y, sobre todo, por la calidad de vida de las personas que viven aquí. O un Sant Antoni donde algunos puedan hacer negocio con la fiesta mientras los costes de ese negocio los acaban asumiendo los vecinos y vecinas. La diferencia es importante. Y también lo es saber quién paga las consecuencias.

Cuando la policía no es suficiente, quien lo sufre es la ciudadanía. Cuando hay ruido y masificación, quien lo sufre es el vecindario. Cuando las calles y los espacios públicos se deterioran, quien lo sufre es todo el mundo. Cuando el Ayuntamiento destina recursos a cuestiones que no son prioritarias, como ese mural, convertido en un agujero negro de recursos públicos y cuyo mantenimiento supondrá miles de euros cada año, mientras los barrios están sucios y abandonados, también es la ciudadanía quien acaba asumiendo las consecuencias.

Esto no es solo una cuestión ideológica. Es una cuestión de prioridades. Y creo que Sant Antoni ha llegado a un momento en el que ya no basta con denunciar cada caso concreto. Tenemos que hablar del conjunto. Tenemos que hablar del rumbo. Y el rumbo actual no puede gustar a nadie, salvo a quienes se están aprovechando de este modelo de fiesta y descontrol.

Sant Antoni necesita un cambio profundo. No podemos esperar más. No podemos confiar en que las mismas políticas que nos han llevado hasta aquí sean las que nos saquen de esta situación. Por eso hago un llamamiento a todas las personas que piensan que otro Sant Antoni es posible. A quienes están cansados del ruido y del descontrol. A quienes tienen un negocio y quieren un turismo diferente. A quienes quieren que sus hijos e hijas crezcan en un municipio con futuro. A quienes quieren a Sant Antoni y no se resignan a ver cómo pierde calidad de vida año tras año.

Porque cambiar Sant Antoni no será tarea de un solo partido político. Necesitamos una mayoría social que quiera recuperar el municipio, poner a las personas en el centro y construir una alternativa. Un Sant Antoni con más convivencia, más seguridad pública, más calidad turística y más respeto por el vecindario. Un Sant Antoni que no viva de la fiesta, sino que viva de todo aquello que puede ofrecer. Un Sant Antoni para todos y todas.

¿Quo vadis, Sant Antoni? La respuesta depende de todos nosotros. Y es hora de empezar a caminar en otra dirección. Portmanyins i portmanyines, Sant Antoni ens necessita!n