El error de autorizar una gran fiesta privada en sa Pedrera

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha cedido los terrenos municipales de sa Pedrera para la celebración de una gran fiesta privada, por lo que los organizadores han pagado la cantidad ridícula de 199 euros en concepto de tasa de actividad. Es decir, que por el uso y cierre de este espacio público durante un mínimo de tres semanas han abonado una suma irrisoria porque el Consistorio alega que no dispone de ninguna ordenanza fiscal que «regule el cobro de una tasa por la ocupación de este tipo de espacios». La firma Van Wyck & Van Wyck, de Nueva York, especializada en eventos elitistas para personalidades internacionales, ha organizado esta fiesta, con aforo para 350 invitados, que ha implicado el montaje de una espectacular escenografía ambientada en el Egipto faraónico, con una pirámide, un lago y una esfinge, entre otros elementos.

Los vecinos expresaron su preocupación por el riesgo de incendio, una inquietud muy fundamentada, pues según se podía comprobar en los vídeos que grabaron, había un generador y bombonas de butano, en una zona que limita con un terreno catalogado como Zona de Alto Riesgo y en época de máximo peligro de incendio (Alerta 4). Esta denominación se emplea para fincas en las que un fuego puede amenazar vidas humanas (por la presencia de casas), infraestructuras o el medio ambiente. Sa Pedrera está en el monte de Can Coix, rodeada de pinares, en una zona con muchas viviendas dispersas.

El Ayuntamiento ha corrido un riesgo de todo punto innecesario al autorizar esta fiesta en este lugar crítico y en esta época, en la que las instituciones insisten en sus campañas para concienciar a la población sobre la importancia de prevenir y evitar incendios. Qué contrasentido. No sabemos si el Consistorio exigió a los organizadores medidas que garantizaran la seguridad, tanto de los asistentes como de los vecinos y el entorno, ni si ha ejercido su obligada labor de inspección y control al respecto, pues apenas ha contestado a las peticiones de información por parte de este diario.

Por otra parte, es indignante que con el grave problema de falta de recursos hídricos que hay en Ibiza se consienta el mal uso de agua para instalar un lago artificial en un evento privado de una noche. Fueron necesarias al menos 170 toneladas de agua para llenar un lago de 850 metros cuadrados y 20 centímetros de profundidad. El mensaje, una vez más, es que quien tiene mucho dinero se puede saltar las normas que sirven para el resto de la ciudadanía, como las relativas al uso responsable del agua. Así, el propio Ayuntamiento de Sant Antoni penaliza el derroche de agua e impulsa campañas ciudadanas de sensibilización, pero al mismo tiempo cede casi gratuitamente un espacio público para celebrar un evento privado en el que se despilfarra este recurso escaso de forma tan frívola, en el decorado de una fiesta. Un auténtico despropósito.

Por su parte, y en un intento burdo de justificar la autorización, el Consistorio subraya el «marcado carácter solidario» de este evento, porque asegura que los organizadores «han previsto realizar una donación de 40.000 euros a Cáritas Sant Antoni y de 10.000 euros al Motoclub Formentera i Ibiza». El grupo municipal del PP fue más allá y afirmó que la fiesta «tiene un marcado carácter benéfico y social». Una forma absurda de distorsionar la realidad y de hacer pasar por «solidaria» una gran fiesta privada con una inversión en escenografía y montaje inédita incluso para eventos públicos, cuyos preparativos además han provocado molestias a vecinos y a ciudadanos. Aquí lo que ha habido es una privatización de facto de un terreno público que debería gestionar de forma responsable el Ayuntamiento, para celebrar una fiesta privada -es importante subrayar este detalle- que ha puesto en grave riesgo de incendio al entorno y a los vecinos y, encima, sin ninguna contraprestación. Prácticamente gratis. Que los organizadores hagan una donación a Cáritas y al Motoclub es una decisión que toman por su cuenta, ajena a la negociación y el trato con el Ayuntamiento por el uso del terreno público.

No es nueva esta forma del equipo de gobierno de Sant Antoni de blanquear otros casos en que ha consentido el uso privado de espacios públicos, como el de otra polémica fiesta de un establecimiento en Cala Gració.

El Ayuntamiento debe gestionar el uso de los espacios municipales con más transparencia y rigor y recordar que se debe al interés general, no al particular. La autorización de la fiesta de sa Pedrera ha sido un error y las explicaciones que ha dado el Consistorio, absolutamente insuficientes.