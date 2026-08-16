Eclipsados

Subí al campanario de la parroquia. Pensaba que no vería nada, pero no fue así. Aunque había muchos edificios que impedían ver el Sol en su plenitud, entre torres de casas pude divisar como la Luna iba eclipsando el Sol, momentos después todo oscureció. No llegaba a Sant Antoni, donde estaba invitado a ver el eclipse desde la casa de un amigo, pero fue suficiente la experiencia desde la torre del campanario. Curioso.

En un mundo frenético en el que vamos corriendo de un sitio a otro, sin tener tiempo para nada, la ciudad, la isla entera, se detuvo. Había una prioridad. Incluso las intervenciones por incidentes fueron más bajas que en un día normal. Ya lo decía San Juan de la Cruz: «bien que para lo que te interesa encuentras tiempo». Que precioso sería que todo lo viviéramos con tanta pasión, con tantas ganas, con tanta ilusión. Porque todos los días el Sol sale y llega el momento del ocaso. Todos los días, la naturaleza nos ofrece un espectáculo para el que no tenemos tiempo. Todos los días podríamos disfrutar de las personas que tenemos al lado y que frecuentemente olvidamos… solo hace falta un eclipse.

El salmo 135 nos lo recuerda: «Tienen ojos, y no ven. Tienen orejas, y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas». Abrir los ojos, abrir los oídos… llenarnos del aliento de vida, son gestos sencillos pero que llenan de sentido la existencia.

Si fuéramos capaces de estar más atentos a las necesidades de nuestros hermanos, de escuchar el clamor de los más indefensos, de poner atención a los gemidos de nuestra naturaleza, que diferente sería todo.

Pero vivimos demasiado deprisa. Creándonos unas necesidades absurdas que nos esclavizan, que nos privan de lo más precioso que tenemos, nuestro tiempo, de nosotros mismos y de los nuestros. Vuelve a resonar en lo más profundo la invitación del Papa León en su viaje a nuestro país: «Alzad la mirada». Dejar de mirar el suelo, dejar de mirarnos el ombligo. Esta semana nuestra Iglesia Diocesana de Ibiza y Formentera celebra la Jornada misionera; recordamos la labor de tantos misioneros, que dejando nuestras islas, pusieron rumbo a otros países: supieron mirar más allá. Hoy por hoy, solo queda el testimonio de Sor Rosalia Planells, Hermana Agustina del Amparo, que sigue trabajando desde la sencillez en Trujillo, en Perú, donde lleva toda su vida dedicada a ser luz en medio de tanta oscuridad.