Por qué todos leen a Milena Busquets

Se me ocurren diez razones para explicar por qué todas las personas inteligentes leen, han leído o leerán Mujeres elegantes, otra sesión de perforación de la intimidad propia a cargo de Milena Busquets:

1. Porque la primera regla del gusto literario consiste en huir de cualquier libro que figure entre los diez superventas, pero Busquets no pertenece a la lista aunque figure en ella.

2. Porque apuntala con un «si no recuerdo mal» la escena de la oreja cortada en Reservoir dogs que podría consultar fácilmente. Acepta así que la ignorancia espontánea es la principal muestra de naturalidad, también llamada coraje literario.

3. Ítem más al señalar que la película «creo que me volvería a gustar», donde establece que las certezas arruinan la vocación experimental de un ensayo.

4. Porque se eleva a Pina Bausch y Virginia Woolf, para descender enseguida a la confesión de que no ha leído el Quijote, antes de adentrarse en el debate esencial sobre los tacones femeninos.

5. Porque Mujeres elegantes no es ni de mucho el mejor libro de Busquets, sino más bien un esbozo vacilante de los que ya había escrito, pero ha llegado en el momento en que España más la necesitaba.

6. Porque retrata mejor a los hombres que a las mujeres en una gavilla ‘afeminista’, en cuanto ausente de prédicas torturantes.

7. Porque su prosa recuerda a My bed, la instalación caótica pero subyugante de Tracey Emin.

8. Porque concentra los mayores elogios y críticas en las mismas personas, fruto de una pasión que siempre tiene una disculpa a mano para los seres vivos, incluso humanos.

10. Porque la aterrizan los débiles finales de sus episodios, de un tajo mal pegado.

10+1. Porque amamos las listas aunque hayan llevado a la ruina a Buzzfeed, así que no te arrepentirás.