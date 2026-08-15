Sa Pedrera: bodas, bautizos y cumpleaños en Ibiza

Ya he decidido dónde celebraré mi próximo cumpleaños. Sí, lo sé, aún falta mucho, pero... ¿Y si me lo quitan? Que ya sabemos cómo va todo en esta isla. Se pone algo de moda y luego no hay quien consiga una mesa. Quien dice una mesa dice una cantera. Imagínense soplar las chorrocientasmil velas de la tarta de cumpleaños envuelta por esos impresionantes muros de piedra. Y se me ponen los pelos de punta al pensar en cómo sonará el ‘Cumpleaños feliz’ con la impresionante acústica del lugar. Mis beodos amigos y familiares parecerán, no ya Los Inhumanos en una mala noche, sino un coro gregoriano. Hasta me cantaré a mí misma el ‘Happy birthday’. Vestida de Marilyn (Monroe, no Manson), por supuesto. Porque la fiesta será temática. No me da el presupuesto para un cumpleaños de inspiración faraónica con lagos, pirámides y obeliscos, pero para uno con dress code de personajes famosos yo creo que sí me llega.

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No se piensen ustedes que me han tocado los euromillones y lo de celebrar el cumpleaños en una cantera es una excentricidad de nueva rica, que el lugar sale baratito. Apenas 199 euros. Si yo misma me monto el catering y me llevo las bebidas, me sale más económico que en cualquier restaurante. Deberían tomar nota las familias con niños, que al precio que están los parques de bolas igual les sale más a cuenta organizar el cumpleaños de sus retoños en la vieja cantera de Can Coix. Sitio para correr y desfogarse tienen.

Aunque... pensándolo bien... yo es que soy más de mar que de pedruscos (siempre que no sean esmeraldas, que una es rubia pero no tonta) y quizás me interese más alquilar un trocito de s’Arenal de Sant Antoni para celebrar mi cumpleaños. Ya lo estoy viendo... Siempre que cueste lo mismo que la cantera, claro. A ver si como posible clienta me responden a por cuánto me sale y cuáles son las condiciones, ya que como periodistas en el Ayuntamiento de Portmany responden como los aventruces: esconden la cabeza, pero los cuartos traseros se les ven perfectamente.

Yo, por si acaso, voy a ir reservando sa Pedrera para mediados de mayo.