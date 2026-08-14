«A la meva terra hi ha una pluja d’estels»

El eclipse no es el único fenómeno astronómico del que se ha podido disfrutar este agosto. Las estrellas fugaces pueden ser más frecuentes y por tanto «menos especiales», pero no por ello menos bonitas. Toda mi vida adulta he sido una aficionada a las lluvias de estrellas, más específicamente de las Perseidas, o Lágrimas de San Lorenzo, una de las más espectaculares.

Cada agosto intento ver mínimo una estrella que surca el cielo, lo cual no es difícil si vives en Ibiza. Al final, si vas, al menos, hasta la zona del Niu Blau verás más de un par. La semana pasada fui con una amiga. Al llegar hasta la punta de sa Caleta, nos entristeció (o más bien enfadó), ver que no solo estaban encendidas todas las luces de los hoteles de sa Punta des Faralló, sino también las del chiringuito de la playa del Niu Blau. A las 23 horas parecía que era de día en un espacio que hace 50 años, e incluso menos, hubiese tenido unas vistas magníficas del cielo nocturno. Y por supuesto que a esas horas de la noche (y hasta las doce y media que nos quedamos) no había ni un alma en el chiringuito. Eso no hizo que apagaran los focos, que nos deslumbraron cada vez que nos incorporábamos, hasta después de la medianoche. Aun así llegamos a observar un par de astros cada una. Al final, la naturaleza se sobrepone a las creaciones humanas.

Donde sí que pudimos disfrutar de una gran cantidad de estels fue unos días más tarde, el pasado sábado, en el norte de la isla. No diré dónde exactamente, ese secreto me lo guardo, pero cualquier espacio septentrional a Sant Llorenç puede servir al curioso. No vimos ni un barco iluminado, ni un hotel, ni una discoteca con faros que apuntan hacia arriba. Pudimos ver la Vía Láctea y unas 20 estrellas fugaces a la hora. Lo mejor es escuchar los «oohs» y «aahs» de quienes miran al lugar correcto en el momento correcto. Para quien aún no haya ido, sigue estando altamente recomendado quitarse un par de horas de sueño. Acabo con lo que decía el grupo Aspencat en su canción ‘Quan caminàvem’: «Quan sobreviure forma part de l’essència // A la meva terra hi ha una pluja d’estels».