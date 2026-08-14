Opinión
Flaires d’agost
Primer volia dedicar l’article d’avui a desenvolupar la idea, esbossada en el meu article de fa 15 dies, d’aprofitar les instal·lacions de l’aeroport d’Eivissa per fer habitatges, un cop inaugurat el nou aeroport des Freus —sobre el mar i els illots, biinsular, modern, intercontinental, intermodal—, però el tema dels abocaments de les aigües fecals de l’aeroport al torrent de sa Font i a la platja des Codolar demana una mica d’atenció prioritària.
Em limitaré a assenyalar que fent un nou aeroport as Freus i construint els 500 blocs per a 200.000 persones a les instal·lacions actuals de l’aeroport es solucionaria el problema dels abocaments as Codolar de manera molt senzilla: connectant el nou clavegueram a la depuradora de Sant Jordi i Sant Francesc. Una depuradora que, si fes falta, es podria ampliar, de fet diuen que ja està col·lapsada ara mateix. 500 blocs i al final, un passeig marítim de punta a punta, que podria fer la competència a les postes de sol de Sant Antoni. Pim, pam, pum.
Mentrestant, fa molt de temps que al final del torrent hi ha una bassa d’aigua bruta i ara s’ha optat per tancar la Platja des Còdols al bany. No sé si algú s’ha plantejat tancar l’aeroport (o almenys els lavabos de l’aeroport) fins a solucionar el tema. El problema de la depuració de l’aigua bruta de l’aeroport és tan vell com l’aeroport i el seu volum ha crescut amb el creixement de l’aeroport.
Per raons que ara no venen al cas, els meus germans i jo vam passar moltes hores a finals dels anys 70 i els primers 80 a la depuradora de l’aeroport. Encara recordam el quadern de bitàcola que portava un dels encarregats de la depuradora. En una d’aquelles agendes diàries gruixudes l’home apuntava cada dia “Sin novedad”. Dia rere dia, “Sin novedad”. Cada dia. Amb una excepció, perquè es veu que hi va haver una avaria a la depuradora i un dia de sobte posava “Hay mucha mierda, però sin novedad”. Encara ens agafen atacs de riure. Es veu que ara hi deu haver avaries més sovent i que els enginyers d’AENA, ocupats a dissenyar com ampliar l’aeroport —per tenir-lo més gros, no per fer més operacions, no sigueu malpensats— no han tengut temps de solucionar el tema de la depuració de les aigües residuals de l’aeroport. Perquè no estam parlant de fissió nuclear o d’intel·ligència artificial generativa per descobrir nous medicaments, estam parlant de depurar aigües residuals, que és una tecnologia madura, senzilla i en la qual la humanitat té experiència provada des de fa molt de temps.
Això ja ha passat altres vegades. Que hi havia rissaga dins el port i els vaixells del club podien picar uns amb els altres, problemes de seguretat dins el port amb vaixells grans i petits i molt trànsit, en fi, quina millor idea que fer un dic as Botafoc per protegir la badia. I clar, un cop construït el dic, per què no aprofitar per fer-hi més coses, estacions marítimes, creuers, etc. Això es coneix com el problema de la inconsistència temporal de les polítiques: el que és òptim ex ante, deixa de ser-ho ex post, quan canvia la situació els incentius dels que han de prendre les decisions.
Que hi ha accidents i cues, que circulen molts cotxes perquè ve molta gent i no els donam bon servei i n’hi ha que arriben tard a l’aeroport i perden l’avió, quina millor idea que fer unes autopistes, amb túnels i trams enterrats. Per circular millor i amb més seguretat. Que després s’està dècades pagant les autopistes i els túnels s’inunden quan plou perquè hi ha trams per sota del nivell del mar és mala sort. Coses que passen.
Que no sabem què fer amb es Castell, calla que hi podríem fer un Parador, que allotjament turístic en falta a Eivissa i matam dos pardals d’un tret: restaurar el patrimoni i guanyar planta hotelera. I a més, es pot fer un ascensor per pujar a Dalt Vila, que amb la calor que fa a l’estiu hom arriba esllomat i suat allà dalt i les persones grans o impedides directament no hi poden pujar. Però es veu que dies passats no varen deixar agafar l’ascensor al bisbe, i el bisbe es va queixar en el sermó del dia de la patrona i va reclamar l’ascensor per a tothom. Però, no veieu, bisbe Vicent, que això és perquè us van veure fort i jove, el que tècnicament es coneix com “un bisbe de bona planta”, i varen pensar que podíeu caminar?
Podríem posar més exemples, però hi ha una constatació important: Les coses no passen perquè sí. L’atzar existeix, però no per a la planificació del territori, la gestió de l’aigua i els recursos naturals o la planificació de les infraestructures. La societat eivissenca ha estat majoritàriament a favor d’aquestes coses des de sempre, per activa o per passiva. Dic majoritàriament, no unànimement. I els polítics es divideixen (també majoritàriament, no unànimement) entre els que han aplaudit amb les orelles les grans obres mal pensades i mal executades, les han demanat i les han gestionat i els que han arrossegat els peus i han callat.
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