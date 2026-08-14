Eclipse y papanatismo

A pesar de las advertencias que se dieron durante días para ver el eclipse solar con garantías, los oftalmólogos, aunque sólo han pasado unas horas, ya están viendo los problemas que se veían venir, esas manchas oscuras en los ojos que pueden quedar de por vida a los incautos, imbéciles o inconscientes, que de todo hay, que se hayan atrevido a mirar el sol sin las precauciones que nos aconsejaban por activa y pasiva. A toro pasado, sorprende la ‘movida’ organizada, cabe decirlo, con la colaboración de los medios de comunicación que no han dejado de darnos la matraca. Autobuses lanzadera a los puntos de observación ideales, aglomeraciones, hoteles a tope, zonas de aforo limitado, vigilancia especial de la policía para evitar problemas de movilidad. ¡De locos! Tiene cierta lógica que lo infrecuente nos llame la atención, pero convendría recapacitar y valorar lo que tenemos por ordinario, siendo como es extraordinario.

Hubo tiempos en los que el eclipse solar, por la ignorancia del personal, anunciaba apocalípticas desgracias, pero hoy no pasa de ser un fenómeno natural que no dura más de dos minutos. De aquí que sorprenda la exagerada expectación provocada, cuando tenemos extraordinarias, lentas y cambiantes puestas de sol y prodigiosos amaneceres con un sol líquido y de fuego; fenómenos como el arco iris y las perseidas de finales de agosto, además de impresionantes tormentas con rayos y truenos que no dejan de ser todo un espectáculo, amén de los solsticios (en junio y diciembre, con la máxima y la mínima exposición solar), equinoccios (en marzo y septiembre cuando tienen igual duración el día y la noche), dándonos paso a las estaciones del año que, de invierno a verano, nos cambian la vida. Y por si fuera poco espectáculo, también tenemos las fases de la luna, desde el novilunio (luna nueva, con total oscuridad) al plenilunio (luna llena, con una iluminación que nos permite casi leer en plena noche), fases que, por cierto, tienen una fuerte influencia en el clima, las mareas, el crecimiento de las plantas, la calidad del sueño, los estados de ánimo, etc. Estos fenómenos, de los que no excluyo el techo nocturno tachonado de estrellas, por ser repetitivos, los valoramos menos cuando tienen una influencia mucho mayor en nuestras vidas y son igualmente o más espectaculares que el eclipse de marras.