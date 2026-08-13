Asombrados

Escribo estas líneas mientras surco Ibiza de sur a norte, camino del Faro de Punta Moscarter, el primer punto de la isla que ayer quedó completamente oscurecido por el eclipse. Tranquilo, no voy a abundar en el histórico fenómeno astronómico; ya le vienen muchas páginas por delante para degustarlo con propiedad. Solo quiero que escuche conmigo el ronroneo del motor que subyace bajo la gigantesca expectación que ayer paralizó el país entero: el asombro.

Por supuesto, no han faltado memes para llamar borregos a todos los que esperaban con ilusión el eclipse, ni tampoco palabras venenosas de algunos columnistas que siguen hediendo a caspa y alcanfor. Nada nuevo bajo el sol, nunca mejor dicho. Gente que se burlaba de todo aquel que mantuviera intacta su capacidad de asombro, menguante con el paso de los años porque así lo imponen las leyes naturales. Gente resabiada, que esboza un gesto de desprecio cada vez que el prójimo está disfrutando de algo, sea lo que sea. Gente, como decía el muy sabio Henry Mencken, que sufre porque alguien en alguna parte está siendo feliz. Gente sin capacidad de asombro, en resumen, porque se cree que lo sabe todo y todo le aburre puesto que ya le es conocido. Es imposible que todos esos funestos agoreros estuvieran vivos en 1905, cuando España se asombró con el último gran eclipse total vivido hasta ayer. Lo confirman las matemáticas: están hablando por hablar. Qué pena que los números no puedan confirmarlo todas esas veces que también es evidente. Muy a menudo.

Asombrar viene de sombra. La etimología nunca deja de sorprendernos, por muy evidentes que sean las miguitas que va dejando a su paso, así que asombrarse por un eclipse es lo más natural del mundo, o del Universo, para ser más precisos. Si usted se asombró ayer, enhorabuena, todavía conserva una de las mejores cualidades de la especie humana. Si no fue el caso, mi más sincero pésame y mi deseo de que consiga asombrarse con otras cosas. Como si es con un meme.