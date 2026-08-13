Agua de grifo de calidad: ¿derecho o lujo?

En la isla de Ibiza no solo se está vulnerando el derecho a la vivienda: los ciudadanos también estamos siendo desposeídos del derecho al agua. Mientras que en los grandes resorts y restaurantes de lujo se ofrece agua ultraosmotizada y cargada iónicamente para devolverle «vida» y minerales, el resto de la población ha asumido con normalidad que en la isla de Ibiza el agua para beber se compra en garrafas de plástico, o se opta por reutilizarlas llenándolas en la fuente de Sant Rafel. Otra parte ha optado por instalar filtros, asumiendo que el sabor del agua empeorará en julio y agosto, cuando la única opción para abastecer a toda la población es la mezcla de agua desalada con agua de pozos procedentes de acuíferos sobreexplotados y salinizados.

La crisis del agua en la isla de Ibiza existe, y se hace visible cuando abrimos el grifo en pleno julio o agosto y el agua tiene un ligero sabor a mar: acuíferos sobreexplotados por un crecimiento urbanístico desmesurado que la isla arrastra desde hace décadas y que en 2026 sigue sin detenerse. Esta desconfianza en el grifo tiene una consecuencia directa y muy concreta: la población recurre al agua embotellada, y cada año se generan más de 480 toneladas de plástico en la isla que podrían evitarse si la ciudadanía pudiera confiar en lo que sale del grifo. ¿Pero se puede confiar?

La respuesta corta es que sí, pero con matices importantes. Hoy el agua del grifo en la isla de Ibiza es mayoritariamente apta para el consumo humano si estás conectado a la red de suministro municipal. Pero si tu finca se encuentra en zona diseminada y el acuífero subyacente es uno de los trece de dieciséis que están sobreexplotados o salinizados, mejor no arriesgarse. Esta realidad, sin embargo, es muy reciente. Hace tan solo veinte años, toda la isla dependía principalmente de sus dieciséis acuíferos expoliados para abastecerse de agua. En cambio, hoy los núcleos urbanos se abastecen ya principalmente de agua desalinizada procedente de las tres desaladoras de la isla. Pero cuando este año lanzamos la campaña «Menys plàstic, més aixeta» con el apoyo del Consell d’Eivissa y salimos a la calle a preguntar a la ciudadanía, las respuestas lo confirmaron: personas mayores respondían con frases como «yo soy una persona seria, jamás bebería agua del grifo». La campaña alcanzó a 186.475 personas y generó más de 229.000 interacciones, y la encuesta que incorporamos reveló que el nivel de confianza en la calidad del agua del grifo en Ibiza es de apenas 4,1 sobre 10. El principal freno no es el sabor ni el olor, sino la desconfianza en la calidad, y la ciudadanía pide, por encima de todo, más información y transparencia sobre el estado del agua, reducir la presión turística y urbanística y mejorar las infraestructuras hídricas. Esta memoria colectiva, en parte, sigue siendo real: aún hay núcleos urbanos sin conexión a las desaladoras y, en verano, cuando la demanda se dispara, las desaladoras llegan a su límite y el agua tiene que mezclarse con la de los acuíferos, con una calidad mínima.

Pero la calidad del agua no es el único obstáculo para ejercer este derecho. Durante la campaña nos encontramos también con una paradoja: en la ciudad de Ibiza, fuentes públicas como las de la plaza de los Juzgados o el parque de la Paz no tenían agua, una situación que se repite en muchos otros puntos de la isla. Mientras tanto, cada botella de agua embotellada cuesta entre 4 y 10 euros, y los comerciantes se aprovechan del mito de que el agua del grifo en la isla de Ibiza no es potable, a pesar de que la Ley de Residuos de las Illes Balears obliga a bares y restaurantes a ofrecerla gratuitamente. Cuando una ley que protege un derecho fundamental no se aplica y las fuentes públicas no funcionan, el mensaje es claro: aquí el agua es un negocio, no un derecho.

Por ello, desde la Aliança per l’Aigua creemos que mediante la sensibilización podemos transformar esa memoria colectiva en una ciudadanía más activa, que alce la voz para ejercer su derecho. Porque mientras la isla de Ibiza siga creciendo sin límites, mientras los acuíferos sigan sin recuperarse y mientras las fuentes públicas sigan secas, comprar agua embotellada no será una elección: será la única opción que nos habrán dejado.

Coordinadora de la Aliança per l’Aigua