La tentación se viste de eclipse

Los fenómenos naturales en una sociedad que vive de “exclusivas” generan la mayor expectación posible. Uno se pregunta, sin respuesta cierta, desde cuándo el eclipse de esta noche condiciona nuestra vida cotidiana. Les puedo decir que ya no me acuerdo, pero hará unos dos años que alguien a modo de anécdota me comentó que en Prades, provincia de Tarragona, alguien con conocimiento de causa (no lo pongo en duda) puso en marcha una operación de márquetin que a los profanos en astronomía nos hizo creer que allí era el “mejor” lugar para ver ese fenómeno que cambiaría nuestras vidas. Ya en ese momento alguien con “segunda residencia” en el pueblo hablaba de que no quedaban habitaciones para alquilar en esa fecha. Ahí queda la cosa hasta que hoy, un miércoles de vacaciones generalizadas, con fiestas patronales en muchos pueblos por donde “pasa” el eclipse, la situación se ha transformado en un momento crítico en la relación entre administraciones y ciudadanos. También se han transformado los planes personales de las familias y grupos de amigos. Se apela a cuestiones de seguridad para cerrar carreteras de acceso a los puntos estratégicos. Algunos, me consta, han organizado excursiones donde se mezcla expectación por el “no sabemos qué es” con gastronomía. Me cuentan que hay propuestas de “foie y champagne”, ni siquiera un cava tradicional. Los hay que han trasladado la “cena de sobaquillo” del programa de fiestas a un encuentro en la “tercera fase”. ¿Tú dónde lo vas a ver? Es la pregunta que más circula en estos momentos previos en cualquier localidad que atraviese la lengua eclipsal. En ese recorrido los precios de un habitáculo donde descansar después de tanto ajetreo se han disparado hasta el mayor de los disparates. Hay quien ha pagado (si no me engañan) hasta 1000 euros (lo han leído bien) una estancia para dos personas, donde antes de ayer valía 100. Unos cuantos, por lo comentado los días previos, verán el eclipse por la tele, sentados cómodamente, frente al televisor en casa o en el bar más cercano, tomando el aperitivo de una jornada “festiva” (eso sí) o celebrando que es propietario de una casa, apartamento, trastero, plaza de garaje con vistas, que ha alquilado a quienes les pueden los fenómenos de este tipo. ¿Y usted? Se preguntará, querido lector. Como mortal con inquietudes, pero con escasez de posibles para caprichos y que además coincide que el “eclipse” pasa por mi casa, iré hasta el mejor de los promontorios, si las autoridades y el tiempo no lo impiden.