Opinión | Tribuna
Història d’un bany de tota la vida
Quan era petit, el meu güelo va tenir un accident de tràfic. El va atropellar un cotxe. Quan va sortir de l’hospital, el metge li va recomanar que caminés tant com pogués i si fos possible ho fes dins l’aigua del mar. En aquells estius que passàvem al racó de sa Caleta, record veure el meu güelo sortir de l’apartament de ben de matí per enfilar el llarg de la platja des còdols, caminant per dins l’aigua a l’altura dels genolls, just per on el fons es torna arenós. És una imatge que mai oblidaré i que resumia la tenacitat d’aquell home, les ganes de recuperar-se i la creença de les bondats de caminar per dins l’aigua del mar que el feia enfortir les seves cames malbaratades. Aquella era una platja sanadora on la seva puresa era una benedicció de la natura que ens feia sentir afortunats.
Record també que en aquell racó de la platja, on la llarguíssima extensió de còdols deixa pas a les roques i a un grup de casetes varador, de vegades s’hi acumulava un gran volum de posidònia i nosaltres hi jugàvem amb ella traient els salabres per agafar gambetes ben petites que saltaven com a boges per dins l’aigua i que malauradament ja fa un temps varen desaparèixer per sempre. La platja era la nostra diversió principal, ens passàvem el dia en remull i fins i tot, gràcies a la bona feina d’en Vicent (al cel sigui), vàrem construir una plataforma de fusta enganxada a barrils de llautó, que vàrem fondejar uns metres endins i que ens servia de base per fer-hi cabussons i delibats de tota classe.
Els dies d’onades eren de festa grossa per tots els boixos. Ens hi passàvem el dia sencer jugant amb elles, tractant de surfejar-les, d’enrotllar-nos-hi dins, de saltar-les per damunt i de lluitar contra elles, tot i que més d’una vegada acabàssim contra les pedres. Al costat, a la platja dels cavalls, anomenada també «platja de ses dones», ens tiràvem des d’un salt de roca que ens feia agafar “cassogues” a la panxa en els moments que durava el vol fins a estimbar-nos contra l’aigua. També record que a les roques hi havia alguna “seca” on hi jugàvem al “rei de la roca” intentant treure al que hi estava a dalt a base d’espitjades. Així mateix pescàvem amb canya cabots, vaques o esparralls, amb la fitora alguns pops o simplement ens agradava mirar els peixos nadant sota el mar i contemplar un fons marí ple de vida que no estava arrasat com ara.
Quan el corrent era cap a terra, de vegades ens arribava mala olor que atribuíem a la putrefacció de la posidònia. També venien restes d’escuma, com si fos sabó, que creiem era un efecte de la sal de l’aigua, quan les onades van contra la roca. Havies d’anar amb compte de no trepitjar quitrà, que et podies trobar per dins el mar o a la vorera, i de tant en tant havíem de recollir plàstics i tota mena de restes que arribaven amb el corrent. Hi havia molts dies que la mar estava “lletosa”, amb un aspecte tèrbol que no convidava a banyar-s’hi gaire. Sempre havíem pensat que com que es tracta d’una platja molt oberta és normal que els corrents li donin aquest aspecte, però el que mai ens haguéssim imaginat és que, amb el temps, hi hagués algun altre motiu que fes que la platja estigués tan bruta.
La prohibició parcial del bany a la platja dels còdols, pels resultats de les analítiques de l’aigua realitzades on hem sabut que hi ha uns altíssims índexs de contaminació fecal al tram de la depuradora de l’aeroport, ens confirma el que molts ja sospitàvem des de fa temps, que la platja des Codolar ha servit d’abocador d’aigües negres de l’aeroport des de ves a saber quan, sense que ningú hagi fet res al respecte. Aquest fet ens fa sentir vulnerats a molts de veïns de tots els indrets que han escollit banyar-se en aquesta platja per fugir de la massificació d’altres llocs creient que aquí encara hi havia un reducte protegit dins el Parc Natural de ses Salines on podies estar tranquil i segur. Ara hem sabut que això no és així i que aquests banys han estat envoltats dels residus de l’aeroport, de brutícia i excrements dels turistes. Ens han vulnerat també els records de qui hem gaudit d’aquesta platja des de ben petits i que l’hem considerat una font de salut i sanació. Substància vital que no sembla que surti pel torrent que aboca l’aigua de l’aeroport a la platja de la meva infantesa, on ja fa temps s’han esborrat les petjades del meu güelo, on ja fa temps que s’ha perdut la innocència d’aquells dies que només han servit perquè ens continuessin enganyant.
Escriptor i president de la AAVV Sa Caleta.
Suscríbete para seguir leyendo
- Absuelven al exdueño de la discoteca de Ibiza Privilege, acusado de intentar engañar a Matutes
- Es una vergüenza para los que tenemos barco. Esto debe estar gobernado por palurdos y paletos': la surrealista y vergonzante queja de una turista en Ibiza
- Una gran fiesta privada organizada por una famosa agencia internacional convoca a más de 300 invitados en sa Pedrera de Sant Antoni
- Comercios de Ibiza preparados para una nueva dana: una guía del Govern para protegerse de las inundaciones
- Los organizadores de la macrofiesta privada egipcia pagan solo 199 euros por utilizar sa Pedrera de Sant Antoni
- Crianza, concursos, serpientes y precios elevados: algunos de los retos a los que se enfrentan los criadores de pájaros en Ibiza
- ¿Nubes o lluvia empañarán el eclipse en Ibiza y Formentera? La Aemet ya tiene una respuesta clara
- «Quienes venían una semana ahora vienen dos días»: un empresario estadounidense reabre el debate sobre los precios en Ibiza