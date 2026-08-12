Opinión | Tribuna
Eivissa també és una ciutat per a la joventut
Hi ha una frase que hem sentit moltes vegades: els joves som el futur. I sí, ho som. Però també som el present. Som els qui estudiam, treballam, feim música, practicam esport, sortim amb els amics, participam en les festes i donam vida als carrers. Per això, amb motiu del Dia Internacional de la Joventut, que es commemora el 12 d’agost, crec que és un bon moment per parlar de com volem que sigui Eivissa per als joves. No d’aquí a deu o vint anys, sinó ara.
Les Festes de la Terra en són un bon exemple. L’Orquestra Jove demostra que els joves no som només espectadors de la ciutat: també en som protagonistes. Darrere cada actuació hi ha hores d’assaig, esforç, il·lusió i moltes ganes de compartir el que feim. I això també és fer ciutat.
Però sabem que no tot és fàcil. El preu de l’habitatge, estudiar fora de l’illa, trobar una feina o poder independitzar-se són preocupacions que formen part del dia a dia de molts joves d’Eivissa. Per això és important que les administracions facin la seua part. Enguany, l’Ajuntament d’Eivissa destina 85.000 euros a ajudes per a estudiants d’ensenyaments superiors, amb 500 euros per als qui estudien a Eivissa i fins a 1.000 euros per als qui han de marxar fora. També reconeixem els millors expedients acadèmics, perquè darrere d’una bona nota hi ha moltes hores d’estudi, esforç i constància.
I si parlam de poder fer vida a Eivissa, l’habitatge és una qüestió clau. No podem demanar als joves que es quedin si no poden permetre’s viure aquí. El pla municipal ‘Eivissa, una ciutat per viure-hi’ ja està fent passes en aquesta direcció. Dels primers set habitatges protegits posats a disposició, tres estan destinats a joves. A més, es té en compte haver estat empadronat durant almenys deu anys al municipi. És una manera de donar oportunitats a persones que han crescut aquí, que han estudiat aquí, que treballen aquí i que volen continuar fent aquí la seua vida.
També s’han cedit gratuïtament dos solars municipals a l’IBAVI (el del Mercat Pagès i el de Can Cantó) per construir habitatge de protecció pública de lloguer i altres dos per la iniciativa del Govern de les Illes Balears ‘Construir per llogar’, on es projecten vivendes a preu limitat. A més, es preveuen noves actuacions, com el coliving de sa Campanera i 15 habitatges a l’avinguda Isidor Macabich.
Però una ciutat no és només un lloc on viure. També és un lloc on trobar-se, fer amics, escoltar música, practicar esport i passar-s’ho bé. Per això les escoles d’estiu municipals han assolit enguany un rècord de 850 places, amb activitats esportives, música, jocs, sortides i lleure educatiu. I aquesta tardor arribarà una nova proposta: sa Peixateria acollirà gales juvenils perquè els dissabtes els adolescents del municipi tenguin un espai propi per trobar-se, escoltar música i gaudir d’un oci saludable sense haver de sortir de la capital.
També és important tenir nous espais per estudiar i aprendre. El futur IES Eivissa-Can Cantó suposarà 690 noves places escolars, una inversió que donarà resposta a les necessitats educatives de moltes famílies.
Al final, totes aquestes iniciatives tenen un mateix objectiu: que ser jove a Eivissa no sigui només una etapa de pas, sinó una etapa que també es pugui viure plenament aquí. Ajudes per estudiar, habitatge públic per facilitar l’emancipació, nous equipaments educatius, activitats de lleure, espais de trobada i noves propostes com les gales juvenils. Són maneres diferents d’afrontar una mateixa realitat: fer una Eivissa més accessible, més activa i amb més oportunitats per a la joventut.
I aquesta és la línia que hem de continuar des de l’Ajuntament d’Eivissa: escoltar els joves, comptar amb ells i seguir obrint espais perquè puguin participar, crear i decidir. Perquè no només s’ha de parlar dels joves. S’ha de comptar amb ells i així ho continuarem fent!
Manuel Jiménez és regidor de Joventut de l’Ajuntament d’Eivissa
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