Y la astronomía fue eclipsada

Dicen las crónicas antiguas que ya tenían todo lo que querían. Se ganaron el respeto del altivo Consejo ateniense; audaces, cruzaron el Helesponto en un descuido del enemigo persa; se detuvieron ante las ruinas de Troya, tierra de los mitos que los más ancianos les habían contado, y se atrevieron a compararse con las hazañas coléricas de Aquiles. Otra ciudad inexpugnable, Tiro, cayó a sus pies, aunque muchos de sus compañeros no lo vieron. Las riquezas de sus comerciantes fueron suyas, al igual que el favor de los sacerdotes egipcios de Amón.

Alejandro Magno y sus tropas se habían enriquecido, ellos mismos y a su patria, que cada vez quedaba más y más alejada a medida que se internaban en las inmensas llanuras asiáticas. Pero una noche llegó el eclipse.

Desde niños habían escuchado que el orden cósmico era frágil y que jamás debían ofender a los dioses. Todo lo habían incumplido y por eso la luna llena se había oscurecido durante su curso por el cielo. Quizás habían llegado demasiado lejos. Por una vez, la duda cruzó el campamento macedonio a orillas del río Tigris. Justo antes del combate que se avecinaba en el llano de Gaugamela frente a los soldados del rey Darío.

«¡Ignorantes!», exclamó el gran Alejandro. En su tienda, recordó las lecciones que había oído de la boca del sabio Aristóteles no hacía tanto tiempo: «La Luna no se apaga. Es solo un juego de sombras con la Tierra y el Sol». En lo más profundo de su ser deseaba repetir esas palabras a su tropa... pero trataba con ignorantes.

No podía caer de esta manera. Buscó con la vista los estandartes arrebatados a los persas dos años antes y la luna, signo del imperio, le devolvió la mirada. Alejandro hizo llamar al fiel Hefestión, que presto se presentó. «Dirás a los hombres: ‘Los dioses nos favorecen. La oscuridad de la Luna augura que el ejército de Darío, que pelea bajo su impronta, pronto quedará opacado’». Así, engañados y confiados, los soldados macedonios consiguieron el triunfo definitivo sobre los persas.

Disfruten del eclipse de esta tarde.