El eclipse, un auténtico fenómeno social

No hay precedentes de algo semejante. El eclipse total de Sol del 12 de agosto se ha convertido en un auténtico fenómeno social de masas que obliga a movilizar un dispositivo impresionante, ante la certeza de que miles de personas y vehículos van a formar notables aglomeraciones en las mismas zonas. Es la tormenta perfecta: el pico de la temporada alta, cuando más gente hay en la isla (el doble que en invierno), con altísimas temperaturas (combinación fatal que dispara el riesgo de incendios) y un acontecimiento astronómico histórico que se puede observar en su totalidad desde Ibiza y Formentera. Y que atrae a todo el mundo sin importar edad, origen ni condición: turistas, residentes, trabajadores de temporada... si es que tienen la suerte de no estar de turno, claro.

A pocas horas del eclipse, unos ultiman los planes para verlo con amigos o familiares y fantasean con ese momento que esperan mágico y especial, mientras otros se preparan para formar parte de un operativo inédito en el que participan todos los cuerpos y fuerzas de seguridad, emergencias, equipos de extinción de incendios, los centros sanitarios y hospitales... Unos cargados de expectativas, los otros también pero bastante diferentes: que todo transcurra sin incidentes graves, alerta para intervenir en cuanto sea necesario. Un tercer grupo también estará de guardia, como en este diario y en tantos otros lugares donde la maquinaria seguirá en funcionamiento, y donde lo que tienen muy claro es dónde no verán el paso de la Luna por delante del Sol: en el curro.

Es un reto monumental gestionar un fenómeno de masas semejante. Pero no podemos dejar todo en manos de quienes velan por la seguridad ciudadana. Se lo tenemos que poner fácil y, básicamente, no hacer el cafre. La responsabilidad de cada uno de nosotros es clave para que este día marcado en rojo en el calendario no se recuerde más que por la excepcional alineación del Sol y la Luna. Y paciencia a quienes se atrevan a adentrarse en ratoneras, porque salir de ellas llevará bastante tiempo y el atascazo puede ser tan histórico (e histérico) como el eclipse.