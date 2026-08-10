Ibiza, verano 2026

Calor. Ruidos. Tráfico. Atascos. Vertidos fecales. Asentamientos. Masificación. Falta de trabajadores. Colapso energético. Precipitados. Tráfico de estupefacientes. Desaparecido. Ola de calor extremo. Autoapuñalamiento. Violaciones. Robos. Violencia. Incendios. Macrofiesta ilegal. Accidentes de tráfico. Party boats. Construcciones ilegales. Desalojos. Hacinamiento. Fondeo sobre posidonia. Amenazas. Explotación laboral. Gas de la risa. Peleas callejeras. Robo de agua. Explosión de gas. Falta de aparcamiento. Serpientes. Vivienda de Protección Oficial. Saturación de hamacas. Chárter ilegal. Obras. Licencia turística. Precio de la vivienda. Racismo. Xenofobia. Pérdida de biodiversidad. Temperatura del agua de mar. Delito de lesiones. Ca na Putxa. Exceso de velocidad. Huelga de médicos. Robo de relojes. Villas de lujo. Vuelos chárter. Yates. Cruceros. Desestacionalización. Agresión sexual. Intoxicación etílica. Extinción de especies protegidas. Sobreprecios. Crisis salarial. Exceso de aforo. Sequía. Salinización del agua subterránea. Maltrato animal. Delito contra el medio ambiente. Tráfico de personas. Violencia de género. Apuñalamiento. Estafas. Suicidio. Lavado de dinero. Circulación ilegal. Intrusión. Accidente múltiple. Vandalismo. Vuelos ilegales. Ahogamiento. Crisis de los carburantes. Índice de presión humana. Pennisetum villosum. Homicidio. Palizas. Cámaras ocultas. Pedofilia. Homofobia. Corrupción de menores. Allanamiento de morada. Falsedad documental. Robo con violencia. Organización criminal. Venta de productos ilegales. Abandono animal. Pisos patera. Transporte ilegal. Falta de bomberos. Falta de médicos. Falta de agentes. Falta de profesores. Falta de agua. Falta de salario. Falta de vivienda. Falta de transporte público. Falta de aparcamiento. Falta de plazas en Educación. Falta de protección ambiental. Falta de integridad. Falta de miras. Falta de soluciones. Falta de capacidad. Falta de acción política. Falta de sinceridad. Falta de compromiso. Falta de ganas de cambiar las cosas. Falta de futuro.