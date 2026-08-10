Ibiza, triplemente maltratada por el Estado

El ibicenco, salvo cuatro cenutrios que basan su existencia en el permanente conflicto, procura vivir en paz con el vecino y disfrutar de su lugar en el mundo sin generar tensiones innecesarias. Cómo tendría que estar de contento el obispo, Vicent Ribas, para denunciar en pleno oficio de Santa María, con la Catedral hasta los topes, el comportamiento abusón de su vecino más cercano, el Parador de Turismo. Éste, salvo en las jornadas de disimulo –perdón, de puertas abiertas–, de los primeros días, se dedica a tratar al oriundo como un apestado, salvo si desembolsa los 600 o 700 euros que conlleva pernoctar en sus estancias.

“Nos hicieron la promesa de que el Parador tendría un ascensor público y, si no me falla la memoria, se le dio el interés general por ello. El ascensor está, pero no funciona para los ibicencos”, dijo el obispo, al tiempo que alguna autoridad debió de enrojecer por la vergüenza por no haber abierto la boca ante tal abuso. “No puede ser que el Parador solo lo puedan disfrutar quienes tienen mucho dinero. El Parador también es nuestro”, apostilló el prelado, recibiendo una salva de aplausos de sus feligreses, hartos de que a los ibicencos se nos tome sistemáticamente por el pito del sereno.

Al día siguiente, Paradores emitió un comunicado en el que indirectamente tachaba de mentiroso al obispo, asegurando que el ascensor está abierto al uso de todos los ciudadanos que quieran acceder al recinto amurallado. Luego se supo que Ribas fue uno de los que no pudo subir en el ascensor el miércoles, cuando se dirigía a oficiar la misa, y que un redactor de Diario de Ibiza, a la mañana siguiente, tampoco pudo usar el elevador. Sólo cuando se ha armado la marimorena por fin ha entrado en funcionamiento.

El discurso del obispo, en todo caso, no iba solo por el ascensor, sino por el hecho de que Paradores use una propiedad cedida por los ibicencos para facturar con una voracidad desmedida –sus precios excesivos no tienen nada que ver con los de otros paradores–. Esta coyuntura provoca que muchos residentes interesados en conocer la reforma del Castillo no se planteen visitarlo. Y los políticos locales, mientras tanto, arrojándose piedras unos contra otros, en vez de sumar fuerzas frente a este nuevo abuso por parte de una empresa del Estado.

En paralelo a la reivindicación del obispo Vicent, otro organismo nacional, en este caso la Autoridad Portuaria, volvía a saturar el dique de es Botafoc con 10.000 cruceristas al mismo tiempo, cuando este tipo de turismo no aporta prácticamente ningún beneficio a la isla, en comparación con el caos que genera y lo mucho que contamina. Pero hay que exprimir el puerto y llenarlo de cruceros, centros comerciales, restaurantes y boutiques, como si no existiese esta oferta en el resto de la isla, y luego no queda espacio para atender decentemente al transportista.

Y en esta terna de abusones hay que continuar con Aena, empresa medio estatal medio privada por obra y gracia de privatizaciones pasadas, que gestiona la terminal ibicenca como en una subasta permanente, fragmentando cada rincón y cediéndoselo al mejor postor, ya venda ensaimadas o monte sesiones de música electrónica. Ahora resulta que, ya para colmo, vierte las heces de los miles de viajeros y empleados que pasan cada día por la terminal al Torrent de sa Font. Y a través de su cauce llegan a la playa de es Codolar, que ha tenido que ser cerrada por el Ayuntamiento de Sant Josep por la elevada concentración de fecales.

La denuncia la han interpuesto múltiples asociaciones ecologistas y vecinales, tras comprobar mediante cuatro analíticas recientes que los niveles de contaminación de lo que vierte la depuradora superan en 17 veces los parámetros legales. El portavoz de la Aliança per l’Aigua, Rafael Tur, ha dicho que estos vertidos en pleno Parque Natural de ses Salines corroboran que se está llevando a cabo “una política extractiva que tiene a la isla como una vaca a la que hay que ordeñar todo lo que se pueda, independientemente de lo que opinen los ibicencos y de sus intereses… Extraen los recursos hídricos, nos dejan la mierda y se llevan el dinero”. Aena, como cuando empapela la terminal y sus exteriores con anuncios de discotecas o planea una ampliación sobredimensionada que permitirá multiplicar su capacidad, responde con el mantra de siempre: que cumple con la normativa, aunque los niveles de mierda demuestren lo contrario. Igual que la Autoridad Portuaria, lo mismo que Paradores…

Y ante la permanente tomadura de pelo de unas empresas estatales que en lugar de actuar en función del interés general se comportan como sanguijuelas, siempre tiene que ser la sociedad civil la que denuncie, ya sea el obispo, los vecinos o las entidades ecologistas. En estas cuestiones, los políticos locales ni están ni se les espera.