El Parador debe tener un ascensor de uso público

El obispo de Ibiza y Formentera, Vicent Ribas, aprovechó la misa de Santa Maria del pasado miércoles, celebrada en la catedral, para lanzar una reivindicación compartida por toda la sociedad ibicenca: el uso público del ascensor del Parador, tal y como estaba previsto en el proyecto desde un principio. El público que abarrotaba el templo (y que había subido a pie hasta Dalt Vila) apoyó su reclamación con un estruendoso aplauso. Al día siguiente, un redactor de este diario no pudo usar el elevador del Parador porque está reservado a clientes, según le indicó un trabajador de la recepción, que no le informó sin embargo de que hay otro a disposición de cualquier ciudadano, y cuya puerta estaba cerrada. También el miércoles, cuando se conmemoraba en la catedral la festividad de Santa Maria, el obispo se encontró esa puerta cerrada, y tuvo que subir andando, igual que los obreros de las parroquias, cargados con sus estandartes y algunos de avanzada edad. No fue un hecho puntual ni un problema técnico: esta situación se produce sistemáticamente desde que abrió el Parador en marzo.

Se trata de un elevador que no está señalizado como tal, puesto que solo hay un letrero que pone ‘acceso peatonal’ en la puerta que conduce a un pasillo y dos tramos de escaleras que llevan al elevador. Es cierto que junto a esa puerta hay un portero automático, pero nada advierte de que si está cerrada, hay que llamar al timbre para que alguien la abra y poder llegar hasta el ascensor, como dice ahora Paradores que hay que hacer. Así que si alguien busca el elevador y se encuentra la puerta cerrada, tiene dos opciones: preguntar en la recepción, donde no informan del ascensor público (lo que ya experimentó nuestro redactor), o subir caminando hasta la plaza de la catedral. Esto es lo que ha ocurrido en estos meses: el ascensor no ha estado al servicio de la ciudadanía, por más que Paradores asegure que sí. Más bien parece que se ha actuado para que pasara inadvertido o para no incentivar su uso, con el fin de que no haya trasiego de personas ajenas al hotel de lujo.

Efectivamente, el elevador estaba en funcionamiento, pero no se ha facilitado el acceso a quienes no son clientes. La deficiente señalización es un elemento disuasorio para el uso del ascensor y es urgente mejorarla. Paradores debe recordar que la construcción del establecimiento tenía como condición mejorar la accesibilidad a Dalt Vila para los ciudadanos. Además, resulta muy chocante que el ascensor previsto para el público tenga tantas escaleras, mientras que el de los clientes no tiene barreras arquitectónicas. ¿Cómo es posible que un proyecto tan ambicioso como el del Parador, que ha costado una millonada a cargo del erario público y ha tardado tantos años en materializarse, no tenga un ascensor público accesible, sin escaleras? ¿Cómo se ha podido consentir tamaño despropósito? Quienes debían velar por los intereses de los ciudadanos no lo hicieron adecuadamente.

Paradores asegura que las personas con movilidad reducida pueden usar el reservado a los clientes, pero en la práctica no ha sido así. Personas con dificultades para caminar, mayores, con muletas, se han encontrado con que personal del Parador no les ha dejado utilizar el ascensor, y no han sido casos aislados. Una situación inaceptable que debe corregirse de inmediato.

El Consistorio tiene quejas de vecinos por no poder subir en elevador, algunos mayores, y el propio alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, ha trasladado a la secretaria de Estado de Turismo y a la presidenta de Paradores esta reclamación. Por otra parte, es oportuno recordar que nada impide al Ayuntamiento anunciar en la vía pública la existencia del ascensor.

Después de que Diario de Ibiza preguntara el jueves a Paradores por este asunto, la respuesta fue que hay dos elevadores, uno para clientes y otro para vecinos, y que este está abierto a todo aquel que quiera subir a Dalt Vila desde hace meses. Esta afirmación choca con la experiencia de un redactor de este diario esa misma mañana, con la del propio obispo el miércoles y con las de otras personas que lo intentaron sin éxito. Tras una conversación con un responsable de comunicación de Paradores, que le aseguró que la puerta estaba abierta, el periodista volvió a subir para comprobarlo, y en esta ocasión sí pudo utilizar el elevador. Paradores respondió que la puerta del ascensor suele estar abierta, y que en caso de que alguna persona la haya cerrado por error, hay un timbre para llamar. La empresa pública también señala que las personas con movilidad reducida pueden usar el ascensor reservado a los clientes, pero este diario tiene constancia de que no ha sido así.

Es una buena ocasión para remarcar que este establecimiento se encuentra en un conjunto arquitectónico que es un importante patrimonio histórico artístico de la isla, protegido por la Unesco al igual que el recinto amurallado. La rehabilitación del Castillo y la almudaina tenía como fin mejorar también la accesibilidad a Dalt Vila para la ciudadanía, no solo para los clientes del Parador, y por eso se concedió el interés general a la obra, algo que deberían tener muy claro la dirección del establecimiento y la empresa pública. Tal y como reclamó el obispo, el Parador es patrimonio de los ibicencos. Es obligación de Paradores velar por que el acceso de los ciudadanos al elevador sea real, ya que hasta ahora no lo ha sido. Lo que ha ocurrido estos meses es absolutamente inaceptable.