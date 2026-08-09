Han finalizado las Festes de la Terra

Unos días en los que nos hemos puesto bajo el manto protector de la Santa María, bajo la advocación de las Nieves, bajo la protección de San Ciriaco, celebrando, entre una y otro, la fiesta del Salvador de la Marina. Días en los que se ha premiado la labor de un gran pediatra y altruista voluntario de Cáritas. Días en los que se ha reivindicado la dignidad de las personas que viven entre nosotros y que necesitan de una vivienda digna, un trabajo bien remunerado, la calidad de vida de los que vivimos aquí todo el año, la defensa de nuestra cultura, de nuestras costumbres y nuestra lengua. Se ha manifestado el malestar de unas islas que se ven saturadas por la presión que viven en los meses de verano, y hasta la apertura del ascensor que haría posible el acceso a la parte alta de la ciudad a los que tienen problemas de movilidad y visitar la Catedral. Días intensos de calor y de altas temperaturas que hacen que las fiestas no luzcan como a uno le gustaría, pero que por otra parte no impiden vivir la felicidad de encontrarse con salud y alegría.

En unos días ya nadie se acordará, o sí, de las reivindicaciones realizadas. Nos acostumbraremos a que las carreteras estén colapsadas, que no se pueda poner una sola toalla más en las playas, que entrar en el puerto de Ibiza sea toda una odisea por la cantidad de embarcaciones que una vez finalizada la jornada vuelven a casa, que muchos tengan que vivir en condiciones inhumanas sin donde poder ni ducharse.

Nos acostumbramos demasiado rápido a la “normalidad”. Una normalidad que no encuentra soluciones en necesidades que se hacen apremiantes en las vidas de muchas personas con rostro, que no son meros números o datos de estadísticas. Un sufrimiento que se hace palpable cada vez que alguien salta una valla, cruza un muro, se embarca en una barcaza arriesgando su vida o la de sus pequeños. No podemos quedarnos indiferentes ante tanto dolor. Creo que no es justo, celebrar unas Festes de la Terra en las que se oyen palabras muy bonitas, pero luego la realidad es que no somos capaces más que de conformarnos tirando cohetes al cielo que lo llenan de colores y que con el viento desaparece hasta el último rastro de su existencia.

Celebrar las Festes de la Terra tendría que ser una continua lucha por el bienestar de los que vivimos en estas islas, de los que vivimos en este planeta, de manera continua, de manera constante, para que nadie vea sus derechos y su dignidad mancillados.