Bendita inocencia...

No sé si sabrán que dentro de unos días hay un eclipse solar. Es posible que no se hayan enterado porque los medios prácticamente no hemos hablado del tema, al menos durante la franja horaria de entre las cuatro y las cinco de la madrugada del pasado jueves. Ese día, si alguien todavía no lo sabe (¡pero dónde viven, bajo tierra!), el cielo se oscurecerá y se abatirá sobre nuestras cabezas una oscuridad que durará nada menos que alrededor de dos minutos. Toda una eternidad cuando leo que se producirá otro el año que viene que durará más de seis minutos. No sé qué haremos entonces, será el acabose, el no va más.

Pero como decía el otro día la Policía Local de Sant Josep en un post, ‘Son dos minutos, ¡no te vuelvas loco!’. Que nadie venda propiedades ni se separe de su pareja o se gaste todo el dinero en un fiestorro porque al día siguiente tendrá que trabajar y no amanecerá en un mundo nuevo, ideal, libre totalmente de problemas. Seguirá sin haber vivienda para todos, los migrantes no llegarán en yates y se gastarán todos un pastizal que nos hará todavía más ricos (eso ya lo hacen, aunque el problema es que son muy pocos), la posidonia seguirá recibiendo agresiones a diario y no manarán cascadas de agua potable que acaben en el mar para regenerarlo. La suciedad y el plástico seguirán campando a sus anchas, como también lo hacen descerebrados como Trump, Putin y Netanyahu. Nuestras cuentas corrientes no rebosarán y tampoco nos saldrán de manera milagrosa y sin sufrir agujetas esas abdominales que damos todos por perdidas.

Resulta que estamos faltos de buenas noticias, que no abundan, es cierto, pero que existen. Pero que no interesan a demasiada gente.

Nos siguen fascinando los sucesos, las tragedias ajenas, y las vivencias de gente que dicen es famosa vayausteasaberporquépuñetas. Vivimos anestesiados porque de otra manera no viviríamos. Esperamos lo que no vendrá porque no nos gusta lo que nos llegó sin esperarlo. Pero así es la vida, así la ha moldeado durante miles de años esta especie caprichosa. En realidad, deberíamos volver a temer que no saliera más el sol. Bendita inocencia...