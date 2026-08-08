Opinión | Tribuna
Vuit d’Agost: El futur d’Eivissa és la seua gent
El Vuit d’Agost és el dia en què celebram la nostra illa, la seua història i la seua identitat. És una jornada per sentir orgull del llegat que hem rebut i del poble que som. Però també és una data que ens convida a mirar amb sinceritat la realitat que vivim i a preguntar-nos si l’Eivissa que estam construint és la que volem deixar a les generacions que vendran.
Enguany, el problema de l’habitatge continua ocupant el centre de totes les converses. No perquè s’hagi avançat en la seua resolució, sinó perquè cada volta és més insostenible. Ja no parlam només dels preus desorbitats dels lloguers o de la impossibilitat de comprar un habitatge. Parlam d’un problema que condiciona la vida de milers de persones i que posa en risc la continuïtat del nostre model de societat: famílies que viuen amb la por de no poder renovar el contracte del seu pis; persones treballadores que, per molt que tenguin una feina, no poden permetre’s viure dignament; joves que assumeixen que hauran d’abandonar l’illa perquè a Eivissa no podran construir el seu projecte de vida, i empreses i serveis públics que no troben professionals perquè aquests no tenen on viure.
Quan una illa expulsa els seus joves, les persones treballadores i les famílies que la sostenen, no estam davant una simple dificultat del mercat immobiliari, sinó d’una crisi que afecta la cohesió social, l’economia i fins i tot la nostra identitat col·lectiva.
Sense habitatge no hi ha escola que pugui mantenir el professorat, ni hospital que pugui retenir professionals sanitaris, ni comerç que pugui trobar personal, ni empreses que puguin continuar desenvolupant la seua activitat. Sense habitatge no hi ha relleu generacional ni arrelament. Sense habitatge, no hi ha futur.
Durant els últims anys hem assistit a anuncis, estudis, reunions i promeses. Però la situació continua empitjorant cada dia que passa per falta d’una decisió política clara: posar el dret a viure a Eivissa per damunt dels interessos especulatius i del benefici d’uns pocs. Els actuals governants, en canvi, opten justament pel camí contrari, com lamentablement hem pogut comprovar amb casos concrets absolutament escandalosos.
No podem continuar convertint cada metre quadrat disponible en una oportunitat de negoci, mentre cada vegada hi ha menys espai per viure-hi. No és sostenible continuar augmentant la pressió urbanística i turística, ara fins i tot al sòl rústic, sense garanties que les persones que fan funcionar la nostra illa puguin desenvolupar aquí el seu projecte vital.
Per això continuam defensant polítiques valentes que incrementin l’oferta d’habitatge assequible, mobilitzin l’habitatge buit, limitin els preus dels lloguers i prioritzin sempre l’ús residencial davant els usos especulatius. Són decisions imprescindibles i inajornables per garantir el futur d’Eivissa.
I aquesta mateixa exigència val per a tots els altres reptes que tenim davant: la saturació turística, la mobilitat, la protecció del territori, la preservació dels recursos naturals i la lluita contra els efectes del canvi climàtic. Tots demanen governs que pensin en les pròximes generacions i no en titulars de premsa i propaganda que després acaben incomplint.
Protegir el futur de la nostra illa també és protegir els progressos aconseguits durant les últimes dècades. Volem reivindicar una Eivissa cohesionada, oberta i compromesa amb els valors democràtics. És el moment de defensar amb fermesa els avanços socials, la igualtat i la memòria democràtica davant els qui pretenen qüestionar-los o fer-nos retrocedir.
Hem de fer possible que qui decideix construir aquí el seu futur pugui formar part d’aquesta comunitat compartint-ne els valors, la llengua i les tradicions. Reivindicam una Eivissa orgullosa de la seua llengua i de la seua cultura, perquè només compartint-les i transmetent-les podrem preservar la nostra identitat com a poble.
Aquest és el camí que necessita Eivissa: construir, entre totes i tots, un nou projecte il·lusionador que recuperi la confiança en les institucions i que les posi a l’altura del temps i dels grans reptes que ens han tocat viure.
Celebrar el Vuit d’Agost significa recordar d’on venim, però sobretot decidir cap a on volem anar. Encara som a temps de corregir el rumb. Encara som a temps de construir una Eivissa on el progrés no signifiqui expulsar la seua gent, on el desenvolupament no impliqui perdre la nostra essència i on les oportunitats siguin per a totes les persones que vivim, treballam i estimam Eivissa.
Aquest és el compromís del Partit Socialista: continuar lluitant perquè Eivissa tengui futur, i que aquest futur sigui per a la seua gent.
Molts anys i bons!
Vicent Roselló Ribas és secretari general de la Federació Socialista d’Eivissa (FSE-PSOE)
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