Viajar al pasado: la hemeroteca de Diario de Ibiza (VI parte)

Empezaré el artículo apostando fuerte, con una especie de pregunta trampa: ¿qué fue antes, el viajero o el turista? La mayoría pensamos que el viajero, ¿no? Este último constituía la vanguardia, el intelecto, la élite; el turista, la tropa, la caterva, el rebaño… los hábitos de consumo mayoritarios. El primero abría senda, redescubriendo nuevas geografías, armado casi siempre de un cuadernillo con notas y dibujos; el segundo, a renglón seguido, iba poblando aquellas de forma estacional, como hacen las manadas de ñus en el Serengueti. La prueba que certificaba la estadía del turista en tierra forastera no era sino la tarjeta postal, dirigida a familiares o amigos, un documento gráfico que venía a ser el ‘título’ que le acreditaba su estancia.

El viajero era un arquetipo muy idiosincrático del siglo XIX; el turista lo fue desde la segunda mitad de la centuria siguiente. Al primero lo acompañaban en los baúles de viaje −o en los morrales de cuero colgados al hombro− las musas de la creación literaria, pictórica o fotográfica. Al segundo, en la actualidad, lo acompañan la tarjeta de crédito y el móvil.

De todos modos, se producen excepciones. De ahí que la pregunta que he formulado al principio no siempre sea tan fácil de responder como podría imaginarse. Existen muchos lugares que, en poco tiempo −por ponerse de moda en las redes sociales−, encajan aluviones de turistas sin haber recibido previamente a ningún viajero ilustre que los hiciera famosos.

También es verdad que ha habido supuestos viajeros cuyas actitudes eran más bien propias de los turistas, como, por ejemplo, Hans Christian Andersen y Alexandre Dumas, cuya aparente curiosidad viajera se saciaba más con los clichés pintorescos del lugar visitado que con su verdadera realidad social y cultural. Desde las ventanillas de los carruajes de caballos consumían paisajes con la misma actitud que la de los ocupantes de un autobús panorámico de recorrido urbano turístico de hoy en día.

Estoy seguro de que, cuando cada uno de nosotros se asoma con orgullo de Marco Polo al espejo, antes de emprender un viaje de vacaciones −sobre todo si es de larga distancia−, piensa que tiene frente a sí a todo un viajero reglamentario y no a un simple turista. Pura quimera, puesto que, en realidad, ya diluido nuestro ‘yo’ entre las colas de los aeropuertos, no somos sino un turista más, por muchas ínfulas que alberguemos. Aquí ocurre como con el sexo. Me viene a la memoria aquella frase de la que no me acuerdo de quién es, que dice que «el erotismo es la pornografía del otro», lo que significa que lo que para uno es una estética expresión corporal de deseo (erotismo), visto desde fuera por el prójimo, puede ser calificado de vulgar u obsceno (pornografía). Nos repetimos sin desmayo: «Soy un viajero de verdad y ese pringado de ahí, con camiseta de tirantes, bermudas y sandalias con calcetines, es un turista más». Al final, mis pacientísimos lectores −ustedes para mí siempre serán viajeros, jamás turistas, lo juro−, todo depende de la mirada de quien juzga, como todo en la vida.

Por otro lado, paradójicamente, entre la multitud de turistas hay personas que mantienen viva en su interior la genuina llama que ilumina al viajero, pues priorizan en sus desplazamientos preferencias, puntos de vista y conductas diferentes de las de la gran mayoría, pero que, bien por su modestia o bien por su aspecto, nadie diría que son distintas del resto de turistas.

En cuanto a Ibiza, los viajeros desembarcaron aquí mucho antes que las primeras oleadas de turistas. Uno de los primeros fue el archiduque Luis Salvador de Austria, en 1867, que dejó escrita −y dibujada− su experiencia en el libro ‘Las antiguas Pitiusas’. Pocas décadas después se sucedieron otros muchos viajeros (escritores, arquitectos, aventureros, pintores, prófugos, fotógrafos…), quienes quedaron fascinados por la cultura −en especial, por la arquitectura tradicional, que tanto les inspiró− y por el paisaje arrebatadoramente virginal de la isla. Mediante la polifonía de sus respectivas voces creativas echaron a volar la imagen de Ibiza en el cielo, como si fuera un cometa que hubiera permanecido oculto en un desván: la isla había dejado de ser transparente en el mapa y en el horizonte. Ellos la dieron a conocer. Citaré tan solo algunos: Santiago Rusiñol, Mary Stuart Boyd, Rigoberto Soler, Elliot Paul, Adolf Schulten, Walter Jokisch, Raoul Hausmann, Josep Lluís Sert, Walter Benjamin, Rafael Alberti, Conor O’Brien, María Teresa León… (Quien desee adentrarse en este tema, le recomiendo el magnífico ensayo de Vicente Valero, titulado ‘Viajeros contemporáneos. Ibiza, siglo XX’).

Más allá de haber señalado su importancia y de haber citado a varios de ellos, en el próximo artículo no me ocuparé de estos viajeros, quienes le regalaron a la isla la mejor versión de sí mismos. Me centraré en los primeros turistas que arribaron antes del estallido de la Guerra Civil española. Lo haré, sobre todo, a través de la hemeroteca de Diario de Ibiza, repasando algunas de las noticias publicadas al respecto.

Para terminar, diré que la aparición del turismo en proporciones significativas coincide cronológicamente, más o menos, con la proclamación de la Segunda República, aunque ya a finales de la década de 1920 florecieron los primeros proyectos empresariales vinculados a dicha actividad, tales como la edificación de los primeros establecimientos hoteleros. Hasta entonces, el hospedaje recaía en las fondas. En 1926, por ejemplo, la isla había sido visitada tan solo por unos 200 turistas. En 1936, Ibiza disponía ya de unas 500 plazas de alojamiento turístico (datos extraídos del capítulo IX −escrito por el investigador y profesor Felip Cirer Costa− del libro ‘Historia de Ibiza y Formentera. Desde la prehistoria hasta el turismo de masas’).

(Continuará).

Andrés Ferrer Taberner es escritor