Cuando la rivalidad deja de convertirse en una guerra

Hay imágenes que hace apenas dos años parecían imposibles. Ver a Vicente López, presidente de la SD Ibiza, y a Míchel Sanz, director deportivo de la UD Ibiza deseándose suerte para la temporada habría sonado a ciencia ficción. Sin embargo, ocurrió durante la presentación del partido de las Festes de la Terra. Y, aunque pueda parecer un detalle menor, dice mucho del momento que viven ambos clubes.

Durante demasiado tiempo, la relación entre la UD Ibiza y la SD Ibiza estuvo marcada por una batalla absurda. Más que rivales, parecían dos hermanos empeñados en demostrar quién tenía siempre la razón, intentando dejar al otro en evidencia a la mínima ocasión en una guerra que no beneficiaba a nadie y perjudicaba al fútbol de Vila. La rivalidad seguirá existiendo porque tiene que existir. Son dos clubes de Vila, con aficiones distintas y proyectos diferentes. Pero una cosa es competir y otra muy distinta, vivir instalados en el enfrentamiento permanente. Eso, con el paso del tiempo, también lo han entendido ambas entidades.

En ese cambio ha tenido mucho que ver la mediación del Ayuntamiento de Ibiza. El Consistorio ha conseguido acercar posturas en asuntos que durante años parecían irreconciliables, especialmente en todo lo relacionado con el uso del Sánchez y Vivancos. Como un árbitro que separa a dos boxeadores antes de que el combate vaya demasiado lejos. Este sábado volverán a verse las caras. Sobre el césped no habrá regalos, porque nadie quiere perder un derbi aunque sea de pretemporada. Pero fuera del campo la sensación es completamente distinta. Se respira normalidad. Y esa es, probablemente, la mejor noticia para el fútbol de Vila.

Porque Ibiza tiene sitio para los dos. La UD Ibiza seguirá siendo la referencia del fútbol pitiuso y la SD Ibiza continuará defendiendo con orgullo su proyecto con jugadores locales. No hace falta que uno pierda para que gane el otro. Si la rivalidad se queda donde debe, sobre el terreno de juego, saldrán ganando los clubes, las instituciones y, sobre todo, la ciudad.