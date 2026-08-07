Tenemos un sol que abrasa los bosques y revienta las piñas de nuestros pinares, el deslumbramiento de la cal que espejea en los muros y la canícula que diluye contornos y devora paisajes. Tenemos, también, inmensos azules, y risas, y cuerpos desnudos. Y en la deshabitada quietud del mediodía, cuando hasta las cigarras callan exhaustas; agosto es la siesta, y la sombra, y el oscuro silencio de los dormitorios en los que por el resquicio de los porticones se cuela la luz; o, mejor, si podemos, en la gandula debajo de la enorme higuera o de un algarrobo, no importa qué nos digan porque es una mentira que es un árbol insano. La pega suele estar, en ocasiones, en el bordoneo pijotero de una mosca, siempre la misma, que nos fastidia la modorra.

El personal se tuesta en las playas, vuelta y vuelta sobre una toalla –algo incomprensible-, mientras en los campos reclaman atención los almendros –hoy quedan pocos- que se varean como ayer con cañas muy largas. Hoy ya no recolectamos las higueras de moro que daban exquisitos chumbos en las nopaleras, pero sí recogemos suculentas brevas, orioles, rojals, colls de dama, verdals i agostenques; mientras en los huertos, que ya escasean, se recogen cogombres, mongetes, patates, espinacs, tomàquets, auberglénies, ais, pebreres i sebes. Me pregunto si todavía hoy, en estos días, se siembran cols i colifors, bledes, faves, pastenagues, raves, pèsols, patata tardana i carabasses. Es tiempo también de mirar las colmenas para sacar los panes de miel de frígola, las más perfumadas que dan las abejas. ¿Queda alguien que cape los gallos en agosto? Las adelfas siguen siendo un milagro en los barrancos, pero también junto a los caminos y las carreteras. Y trepan por los muros las buganvillas rojas y en los arenales abrasados, en el fuego salobre de las dunas, incomprensiblemente, medran los pancracios y los aromáticos narcisos. Agosto es también un mes de laboreo febril en las Salinas. Pero aquí lo dejo. El calor nos agobia, pero la naturaleza, si sabemos mirar, nos compensa como ninguna otra cosa.