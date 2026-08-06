El espejismo de las listas de espera

Hace pocos días, la Conselleria de Salut publicó una nota de prensa celebrando una reducción de casi el 40 % en las listas de espera del Área de Salud de Ibiza y Formentera (ASEF) desde julio de 2023. Se habla de miles de pacientes menos y de demoras que caen drásticamente. Sobre el papel, los titulares invitan al optimismo y a felicitar a la gestión actual. Sin embargo, cuando los ciudadanos rascamos un poco la superficie de estas cifras oficiales, la realidad es muy distinta.

La clave de este «éxito» estadístico se esconde bajo un eufemismo que la propia gerencia menciona casi de pasada en su nota: la «colaboración con la sanidad privada». Lo que la administración presenta como una mejora espectacular de la eficiencia del sistema público es, en gran medida, un volcado masivo de expedientes hacia los servicios privados de salud.

El mecanismo es sencillo y muy poco transparente: cuando un paciente es derivado a un centro privado, desaparece automáticamente de la lista de espera estructural oficial de la sanidad pública. El contador de la Conselleria se detiene, la estadística general mejora de golpe y se publican notas de prensa triunfalistas. Pero el paciente no ha sido atendido y puede que le queden meses de espera. Simplemente ha sido trasladado a un «limbo» administrativo, a una lista de espera interna en la sanidad privada que no penaliza en los informes públicos. Sigue esperando, pero ya no existe para la estadística. Y, lo peor, al haber sido sacado del sistema, ni siquiera puede recurrir a los servicios de atención al paciente para protestar por la demora.

Un simple vistazo a los registros diarios del propio sistema desmonta el relato oficial y evidencian este maquillaje de los datos. El pasado 15 de marzo, 406 pacientes esperaban una primera cita en Cardiología; al día siguiente, por arte de magia administrativa, solo quedaban 233. El 5 de febrero, la lista de primeras consultas de Cirugía Oral y Maxilofacial pasó de 142 a 48 pacientes en tan solo 24 horas. Y el 24 de mayo, en Cirugía Pediátrica, 72 niños en espera pasaron a ser 43 de un día para otro.

Cualquiera que analice estos números entenderá que caídas tan drásticas en un margen de 24 horas son clínica y matemáticamente imposibles de lograr mediante el trabajo médico ordinario. No son pacientes diagnosticados ni operados; son derivaciones firmadas en un despacho. Muchos de estos pacientes que ya no computan para el Servei de Salut siguen a día de hoy esperando.

Es innegable que la incorporación de profesionales para completar plantillas es una medida necesaria y positiva para nuestras islas, pero la ciudadanía de Ibiza y Formentera merece transparencia. Externalizar el tapón burocrático para cuadrar una estadística no reduce la incertidumbre ni la angustia del paciente que sigue esperando en su casa. Necesitamos menos maquillaje en los despachos y más sanidad pública real.

Irantzu Fernández Prieto es diputada del PSOE en el Parlament de les Illes Balears