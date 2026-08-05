La justicia que se eterniza no es justicia

Una chica de 18 años es violada por quien consideraba su amigo. Un hombre que destroza su vida. Cuando escapa de la casa llama a su novio desesperada para decirle que se va a suicidar. La sentencia se ha conocido ahora, ocho años después de los hechos: una pena mínima de cuatro años y cuatro meses porque ha tenido la suerte de beneficiarse de la ley del ‘solo sí es sí’, de triste recuerdo, y de las dilaciones de una justicia que no ha hecho justicia. La sentencia explica que la agresión provocó a la mujer una afectación psicopatológica «muy grave» que tuvo una «enorme incidencia» en su vida personal, social, íntima y de pareja: «ansiedad constante, hiperactivación fisiológica, crisis puntuales difíciles de controlar, síntomas depresivos, pensamientos recurrentes de suicidio y un trastorno por estrés postraumático que requiere tratamiento clínico especializado». Insisto, cuatro años de cárcel, la mitad de lo que pedía la Fiscalía. Cuatro años por destruir a una persona.

Lamentablemente, es habitual que las penas por romper a mujeres, niñas, niños y adolescentes sean muy bajas para los agresores sexuales. A ellos, sus actos violentos les salen muy baratos. Por el contrario, a las víctimas esas agresiones las marcan a fuego para el resto de su vida.

La violación se produjo en 2018. La Audiencia Provincial ha aplicado la ley del ‘solo sí es sí’ porque resulta más favorable al condenado. Un caso más al que beneficia aquel desastre legislativo de Unidas Podemos, penoso legado. Además, la tardanza escandalosa de la administración de justicia también se ha aliado con el agresor para que su pena se haya reducido al mínimo. El procedimiento duró siete años y ocho meses desde que se incoó en 2018 hasta que se celebró el juicio, en abril de 2026. Durante todo este tiempo, la mujer ha lidiado con las terribles consecuencias de la violación, y no ha podido iniciar el proceso de recuperación, algo imposible hasta que no se celebra el juicio y se condena al agresor.

La lentitud de la justicia beneficia al violador y supone un ensañamiento con la víctima. Eso no es justicia.