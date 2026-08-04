Desalojar no es resolver

Los van a desalojar. La voz ya se ha corrido y el asentamiento ilegal que se gestó tras la pandemia desaparecerá en cuestión de días. Sin embargo, la realidad es que toda la zona colindante está poblada de autocaravanas: aparcadas en las calles, en solares o en el estacionamiento de un centro comercial. Cuando llegó el dispositivo policial, muchas de esas infraviviendas rodantes ya estaban diseminadas por el barrio. No habían desaparecido. El problema no se habrá resuelto: solo se había esparcido. Ha ocurrido este verano en los terrenos de la Térmica, en Málaga, y ha pasado ya en varias ocasiones en Ibiza. Dos territorios muy codiciados, en los que el precio de la vivienda se ha disparado y avanza a una velocidad que una nómina media jamás podrá alcanzar.

Si las personas no pueden comprarse una casa, pero sí una autocaravana, moverlas de sitio solo sirve para desplazar la precariedad. Quizá de cien, diez se marchen de la isla. Pero eso no resuelve una tendencia global que afecta a cada vez a más gente.

Vuelvo a la isla tras un mes fuera y llega a mis oídos la misma cantinela: personas que aprecias y que se van porque no encuentran casa. Seres queridos que, después de vivir en tres viviendas distintas y en una cabaña en apenas tres años, se rinden porque nadie puede sostener indefinidamente la tensión de saber que en cualquier momento pueden echarte del lugar que ha sido tu hogar.

Los que nos quedamos tampoco estamos nunca a salvo. Un día se va un amigo; otro, tu médico; al siguiente, tu hijo. Sí, tu hijo. Porque no podrá independizarse ni en Ibiza ni en muchas otras ciudades donde vivir se ha convertido en un privilegio cada vez más inalcanzable. Antes de la burbuja inmobiliaria al menos el banco te daba el 100%, incluso más, del dinero para adquirir un piso. Ahora, ni eso. No existen casas para los sueldos que se pagan en España, ni para comprar ni alquilar. Destinar el 30% de tu salario a la vivienda, como recomiendan los financieros, es una utopía.