La tierra del mañana

Las redes sociales echan humo estos días con todo tipo de rumores sobre un macro proyecto hotelero en es Cap Negret, donde antaño se situaba el complejo Stella Maris. Según varias noticias y algunas imágenes viralizadas, dicho establecimiento planea abrir en 2027 como un nuevo hotel discoteca en el que participará la marca Tomorrowland, que organizará sus famosas fiestas en este complejo.

Aunque todavía no existe confirmación oficial, por las redes circulan fotografías de las obras y algunos renders en los que se exhibe una enorme zona de piscinas en la parte frontal del establecimiento, denominada pool club, con 6.000 metros cuadrados de superficie. En algunas informaciones también se revela que dispondrá de más de 200 habitaciones y siete villas de lujo, en el marco de un complejo con cinco estrellas.

Parece que se avecina, en definitiva, otro alojamiento de fiesta y desparrame de alto standing, que es un modelo que en Ibiza parece no tener fin y que, a pesar de la saturación que experimenta la isla, sigue creciendo de manera acelerada temporada tras temporada, aún siendo culpable de buena parte de los males que padece la isla: intoxicaciones y fallecimientos por drogas, proyección al mundo de una imagen turística lamentable, especulación inmobiliaria con el consecuente agravamiento de la crisis de la vivienda, sobredimensionamiento de un tipo de turismo que disfruta de estancias más cortas y que perjudica al comercio y la hostelería tradicionales, y un largo etcétera.

Además de organizar una gran fiesta semanal en otro hotel discoteca de la isla, Tomorrowland es también el festival de música electrónica más grande del mundo. La edición de este año se acaba de celebrar en la localidad belga de Boom, con una asistencia de 400.000 personas procedentes de 200 países y cientos de detenidos por drogas. Según han publicado algunos perfiles especializados en música electrónica, Tomorrowland planea su desembarco en la isla, estableciendo sus fiestas temáticas multitudinarias en un alojamiento que antaño estaba orientado a un turismo familiar que cada año pierde miles de plazas.

La ilustración que ha levantado más ampollas entre los residentes muestra un enorme escenario sobre la azotea del complejo, rodeado por una enorme marea humana, al estilo de otras salas de fiestas al aire libre que ya existen en la isla. Si se confirma este extremo y detrás del proyecto figura otra empresa vinculada a la patronal del ocio nocturno y diurno con baile, estaremos ante otro flagrante incumplimiento de la palabra empeñada.

Conviene recordar que dicho colectivo, hace algunos años, dijo que Ibiza ya tenía suficiente oferta de discotecas y beach clubs y que no eran partidarios de que siguieran abriendo más establecimientos. Desde entonces, sin embargo, múltiples hoteles y restaurantes han seguido transformándose en salas de fiestas y ahora se amenaza con convertir en área de fiesta otra zona que hasta ahora había permanecido ajena al turismo multitudinario de ocio y lujo, alimentando esta expansión desaforada a la que ninguna administración pone freno.

No sería, en todo caso, la única tomadura de pelo a la que hemos asistido estos días. Los vecinos de es Cubells andaban revolucionados y muy indignados el pasado martes por una nueva fiesta ilegal en Casa Paola, el inmueble de la expresidiaria Francisca Sánchez Ordóñez, también conocida como Paquita Marsán, que requirió de la intervención de las fuerzas del orden, generando un importante caos en toda la zona.

Los organizadores del evento, de nacionalidad extranjera, se quejaron de que les paralizaran el evento, al que acudieron alrededor de 250 personas, después de todo el dinero que se gastan en esta «jodida isla». Entre los gastos que reconocieron, la contratación del famoso disc jockey Franky Rizardo, que actúa en dos de las principales discotecas de la isla y que también forma parte del cartel de la fiesta de música electrónica que se celebrará en la playa de s’Arenal de Sant Antoni, coincidiendo con el eclipse del 12 de agosto.

A pesar del supuesto compromiso adquirido por la patronal del ocio de anular los contratos a disc jockeys que se pluriemplean en las fiestas ilegales de las villas, Rizardo sigue plenamente operativo y protagonizando sus fiestas en las discotecas ibicencas, sin el menor contratiempo ni advertencia pública. Un ejemplo más de buenas palabras que siempre se acaba llevando el viento. Que con todos los supuestos planes para combatir la saturación en la isla que supuestamente desarrollan las instituciones ibicencas, coordinadas unas con otras, se permita la construcción de un nuevo macro hotel discoteca, además en un paraje donde hasta ahora los vecinos habían podido disfrutar de la tranquilidad, no solo resulta surrealista, sino también incomprensible. ¿Cómo es posible que un proyecto tan desmesurado se vaya a permitir de nuevo? La Ibiza del mañana es tierra quemada y los ibicencos, definitivamente, no tenemos cabida en ella.