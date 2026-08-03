Opinión | Tribuna
Retorn al franquisme?
L’endemà del dia de Sant Jaume, patró de Formentera i de Galícia, hi va haver, a Palma, una de les manifestacions més grans que han concorregut als carrers de les Illes Balears en tot el que portam de segle XXI. La manifestació, promoguda per Menys Turisme Més Vida, va comptar amb vint-i-cinc mil assistents segons la delegació del govern espanyol i amb setanta mil segons els organitzadors. Tant si era una xifra com si era l’altra, la meua primera consideració resulta igualment vàlida.
L’actuació policial al final de la manifestació va desdibuixar les notícies sobre l’esdeveniment. Perquè va contribuir a focalitzar les noves al voltant de la violència policial i va treure-li transcendència, idò, a la gran quantitat de manifestants que hi va haver. Això, qualsevol observador mínimament perspicaç ja ho podia veure. Atenent al que va sortir als mitjans de comunicació, doncs, podríem sospitar que l’actuació policial (no sabem si atiada per la delegació del govern, però que, en qualsevol cas, n’és la màxima responsable) va tenir la intenció -a més d’atonyinar els manifestants i deixar uns quants ferits, entre ells un periodista- de distorsionar la comunicació al voltant de l’esdeveniment. Fet que, en democràcia, no és greu, sinó molt i molt i molt greu.
La manifestació va anar precedida per un parell d’informes policials que, des del meu punt de vista, resulten completament demencials. El primer guarda relació amb la detenció de dues al·lotes a Santa Maria del Camí, acusades de fer unes pintades. Les esmentades activistes varen ser mostrades engrillonades i el tracte que varen rebre guardava més relació amb el terrorisme que no amb l’activisme ecologista. En aquest primer informe, es feia referència a una pancarta (o una bandera, no ho record ara bé) que les al·lotes tenien a ca seua. L’esmentat element, segons l’informe, ja venia a demostrar que elles tenien propensió a actuar, d’alguna manera, al marge de la llei. No sé si la bandera hagués estat rojigualda i, preferentment, amb un pollastre enmig, hauria aixecat tantes passions policials. Però bé, deixem-ho aquí.
En aquest mateix esdeveniment, sí que se’ns va aparèixer l’àguila de Sant Joan i el color sèpia tot alhora quan un dels guàrdies civils va obligar una de les detingudes a parlar en castellà amb sa mare (“habla en castellano con tu madre!”), com si fóssim a la immediatíssima postguerra. Pens que la qüestió no s’hauria de tractar com una anècdota. Aquestes actituds estan proliferant últimament, i apareixen més als anys vint del segle XXI que no apareixien, posem per cas, al tombant de segle, o fins i tot als anys noranta del segle XX. I ens duu a pensar en la formació que s’hauria de fer per a tots els agents de l’ordre que operen a les illes Balears. És evident que tots haurien de saber català, però, mentre no en sàpiguen, haurien de saber que no poden demanar a ningú canvi de llengua (poden cridar un agent que sí que sàpiga català), haurien de saber que el català és llengua oficial i pròpia de les Balears i haurien d’assumir el que això comporta. Però, ai las!, molts policies vénen aquí com si se n’anassin a Burgo de Osma.
A redòs de tota la mobilització mallorquina, vaig veure una referència a un altre informe que vaig trobar (potser) encara més demencial: el tracte de pseudoterroristes als ecologistes es mostrava posant a l’informe que els membres d’una de les organitzacions participants a la manifestació tenen “un manual” on es detalla com fer l’activisme. I com no l’han de tenir! I és clar que qualsevol organització ecologista (o de qualsevol altre tipus) és ben normal que tengui un manual on es donin eines als activistes per portar a terme el seu activisme. I quin mal hi ha en això! No fa falta dir que posar sota la lupa de la sospita el fet de tenir un manual, com el de tenir una pancarta a casa, deixa en una posició molt complicada els policies que redacten l’informe, perquè posa al descobert que la seua cultura democràtica s’acosta molt a zero.
Els activistes han de tenir manuals, textos on es donin idees perquè el seu activisme funcioni tan bé com sigui possible, fins i tot per esquivar la policia (si ho troben necessari), i han de poder posar banderes al balcó de ca seua, si els ve de gust. I no per això s’han de veure tractats com a delinqüents en els informes policials. I els policies han d’aprendre a comportar-se cívicament. I han d’aprendre català. Més prompte que aviat. Mentre no siguem autònoms i comptem amb la nostra policia autonòmica, que, per definició, ja haurà d’estar adaptada a la nostra societat. n
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