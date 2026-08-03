Una ciudad que cuida a su infancia construye su futuro

Hay decisiones que cambian la vida de una familia mucho antes de que aparezcan en un titular. Conseguir una plaza en una escoleta, poder aceptar un empleo con la tranquilidad de saber que un hijo está bien atendido o encontrar el equilibrio entre el trabajo y la vida familiar son algunas de ellas. Son decisiones cotidianas que rara vez ocupan portadas, pero que dicen mucho de la ciudad que queremos ser.

Ibiza ha querido hacer de esa realidad una prioridad. El reconocimiento de UNICEF como Ciudad Amiga de la Infancia no es solo un distintivo: es una responsabilidad que nos anima a seguir construyendo una ciudad que cuide de sus familias desde el comienzo de la vida.

Como concejala de Infancia, tengo claro que una ciudad no se mide únicamente por las infraestructuras que construye o por las inversiones que ejecuta. También se mide por la forma en que acompaña a las familias en los momentos que más lo necesitan. Los primeros años de vida son decisivos para el desarrollo de cualquier persona y, por eso, todo lo que hagamos en esa etapa tendrá un impacto que irá mucho más allá de la infancia.

Con demasiada frecuencia seguimos identificando la educación con el inicio de la etapa escolar. Sin embargo, el aprendizaje comienza mucho antes. Las escoletes municipales son el primer espacio educativo para muchos niños y niñas y desempeñan un papel esencial en su desarrollo. Son lugares donde aprenden a convivir, descubren el mundo y comienzan a desarrollar su autonomía en un entorno seguro, cercano y adaptado a sus necesidades.

Pero las escoletes también representan mucho para las familias. Detrás de cada plaza hay una madre o un padre que puede incorporarse al trabajo, reorganizar su vida o afrontar el futuro con mayor tranquilidad. Cada vez que hablamos con las familias comprobamos que sus preocupaciones son muy parecidas: encontrar una plaza, disponer de horarios compatibles con su jornada laboral y saber que sus hijos reciben la mejor atención posible. Escuchar esas necesidades es la mejor manera de mejorar los servicios que prestamos.

Por eso, uno de los proyectos que mejor representa esta apuesta es la ampliación de la Escoleta de Can Cantó. Más allá de las cifras, significa que decenas de familias dejarán de vivir con la incertidumbre de no saber si tendrán una plaza para sus hijos. Significa ofrecer más tranquilidad, facilitar la conciliación y ampliar las oportunidades para que más niños y niñas puedan iniciar su etapa educativa en unas instalaciones modernas y preparadas para responder a las necesidades actuales.

Este avance coincide con otro paso muy importante: la gratuidad de todo el primer ciclo de Educación Infantil, de 0 a 3 años, impulsada por el Govern de les Illes Balears. Una medida que reduce el esfuerzo económico de muchas familias y que reafirma el valor de la educación infantil como una de las mejores inversiones que puede hacer una sociedad. Esta nueva etapa de la Escoleta de Can Cantó demuestra que, cuando las instituciones trabajan de forma coordinada, es posible ofrecer mejores respuestas a las necesidades de la ciudadanía y aprovechar mejor los recursos públicos. A ello se suman iniciativas como el cheque bebé, las ayudas al comedor escolar, los servicios de escuela matinera y tardana o la escuela de verano. En una ciudad como Ibiza estos recursos son fundamentales para que muchas familias puedan desarrollar su proyecto de vida con mayor seguridad y estabilidad.

Desde el Ayuntamiento de Ibiza seguiremos trabajando con un objetivo claro: que formar una familia en nuestra capital sea un poco más fácil cada día. Mejorar las escoletes, ampliar los recursos de apoyo y escuchar a quienes utilizan estos servicios no son solo decisiones de gestión; son decisiones que hablan del modelo de ciudad que queremos construir.

Dentro de unos años nadie recordará cuántas aulas inauguramos o cuántos expedientes tramitamos. Lo que sí permanecerá será una generación de niños y niñas que crecieron con más oportunidades gracias a decisiones que hoy tomamos desde las instituciones. Ese es el verdadero sentido de las políticas de infancia. Porque una ciudad que cuida a su infancia es, también, una ciudad que construye su futuro.

Sara Barbado, es concejala de Infancia del Ayuntamiento de Ibiza