Benimussa, el valle más seguro de Ibiza

Cruzo el puentecillo sobre el torrente des Regueró que une el Camí de Benimussa con el barrio de Can Bonet y ahí están otra vez: dos todoterrenos y seis agentes del GRS de la Guardia Civil. Uno de ellos me da el alto y, con un gesto seco, me indica que me eche a un lado del camino. Dudo. Bajo la ventanilla, silencio a John Denver —‘Leaving on a Jet Plane’— y el agente me pregunta de forma brusca si no he oído a su compañero decirme que pare. Éste, más conciliador, le aclara que no me ha dicho nada, que solo me ha hecho un gesto.

Me pide el DNI y, cuando comprueba que vivo prácticamente al lado, me lo devuelve y me permite continuar, no sin antes regalarme un buen consejo con tono paternal: «Póngase el cinturón, caballero». Uno agradece estas recomendaciones, sobre todo cuando vienen respaldadas por seis agentes armados con subfusiles y un despliegue que invita a tomarse muy en serio hasta el más elemental artículo del código de circulación.

Todo normal si no fuera porque es la tercera vez que me paran en un mes en el entorno de Benimussa, dentro de un espacio de apenas dos kilómetros, entre el Camí de sa Casilla y el de es Regueró, y sobre la misma hora. En el primer control sí me pidieron que abriera las puertas traseras y el maletero, supongo que en busca de armas, drogas o algún secuestrado atado de pies y manos con una presilla de alondra.

No sé si serán los mismos, porque los integrantes de los GRS se parecen bastante entre sí: altos, fuertes, guapos, con la barba bien recortada y ese uniforme negro diseñado para hazañas mayores que controlar a un vecino que regresa tranquilamente a su casa. Además, mi coche es amarillo y está bastante destartalado, así que, al menos a la tercera, ellos podrían reconocerme a mí. Incluso podríamos empezar a saludarnos de forma marcial, llevándonos la mano a la frente. También podría llevarles algún presente, porque la confianza, cuando se cultiva así, acaba creando vínculos.

Dicen que la seguridad en Sant Antoni está bajo mínimos y que, en determinados momentos, resulta difícil completar siquiera un par de patrullas de Policía Local. Pues en Benimussa vamos sobrados.