Opinión | Para empezar
No tengo vocación de taxista
Es alucinante la cantidad de gente dispuesta a subirse al asiento de copiloto de un desconocido pasada la medianoche: grupos de hombres y mujeres, gente solitaria, mayores, jóvenes, parejas... Lo sé de primera mano porque es lo que me encuentro algunas noches al llegar a casa después de salir de la redacción cuando trabajo en la sección de Cierre. En cuanto detengo mi coche en un paso de cebra, alguien me mira con cara de alivio y me toca la ventanilla para preguntar si le puedo llevar hacia su hotel o a alguna discoteca. Supongo que o yo debo tener cara de taxista o mi coche debe de parecerse mucho a un taxi.
Este diario ha publicado bastante a menudo los avances de las diversas iniciativas del Consell de Ibiza en su lucha contra el intrusismo en cuestiones como vivienda o transporte. Sin embargo, sus esfuerzos se centran más en combatir la oferta irregular que la demanda, por lo que sus iniciativas son menos efectivas en el caso que les cuento. No culpo demasiado a los funcionarios insulares, que tienen las manos atadas a la hora de frenar a quienes reclaman este servicio más allá de promover campañas informativas como la que lleva por lema ‘Si no es legal, no es seguro’.
Esto me recuerda al debate más parecido al de la gallina o el huevo que hay en economía, que es el de si la demanda causa la oferta o si ocurre al contrario. Admito que estoy tan perdido como el que más en esta cuestión, pero los que defienden este primer posicionamiento tienen un argumento bastante acertado para este tema de los taxis. Afirman que contra las necesidades de los consumidores no se puede luchar y que los productores se adaptarán para cubrirlas, por muchas barreras que existan en el mercado.
Por cierto, nunca me ha dado por llevar a nadie a bordo para sacarme un sobresueldo ni nunca lo voy a hacer. Soy una persona demasiado diurna como para conducir por la noche más tiempo de lo estrictamente necesario, así que debería aprender a decir en más idiomas dónde se encuentra la parada de taxis más cercana.
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