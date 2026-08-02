Una noche en Marivent

Hay correos electrónicos que adjuntan facturas, otros que te envían publicidad y algunos que te dan hasta malas noticias. Pero luego están esos otros correos, que no te esperas y que hacen mucha ilusión. Más aún cuando vienen de la Casa Real Española y en ellos su Majestad el Rey y en su nombre, el Jefe de la Casa Real, te invitan a la recepción de sus Majestades los Reyes en el Palacio de Marivent. Y aunque este sea el tercer año consecutivo en que sucede, siento la misma ilusión que cuando recibí mi primera invitación. Los mismos nervios de principiante, las mismas ganas y el mismo entusiasmo por ir y vivir la experiencia. Así que, tras confirmar que, por supuesto, acepto la invitación, empieza todo un ritual, que lejos de convertirse en una costumbre, suena a un “déjà vu” de los de libro: reserva de vuelo y alojamiento (cerquita del Palacio, para evitar sorpresas con el transporte), elección del atuendo según protocolo, la puesta a punto de “chapa y pintura” para estar maravillosos en un día especial que puede que ya no se repita más en la vida. Todo suena a una de esas experiencias que luego uno contará a sus nietos delante de la chimenea en invierno, mientras calienta la sobrasada a fuego lento y luego la unta sobre una buena tostada de pan payés de los tradicionales.

Entonces, llega el gran día, y tras un férreo control de seguridad, llegamos a la explanada principal de los jardines del Palacio de Marivent, donde tendrá lugar el besamanos. El palacio, construido entre 1923 y 1925 para el pintor y coleccionista Juan de Sandakis, es, desde 1973, la residencia de verano de la familia real. El edificio es de una elegancia sutil que discurre a través de esos muros de piedra clara, donde predominan las líneas sencillas y una serenidad que se integra con el paisaje. Todo ello, bajo el telón de fondo que despierta el aroma de los pinos y la brisa del Mediterráneo que lo envuelven todo, a pesar del calor sofocante que es difícil de obviar. A continuación, me uno a la extensa comitiva que circula a lo largo del besamanos, y, esperando mi turno, me entran las dudas sobre cómo debería hacer el saludo real. Así que lo observo todo con una curiosidad infinita: la secuencia de quienes van más adelantados, la posición de los Reyes, sus hijas, la reina emérita, Doña Sofía, y… cuando llega mi turno, casi por pura intuición o más bien por imitación, extiendo mi mano y procedo al saludo, con una tímida sonrisa que intenta romper el hielo y ver más allá de la mirada amable de sus Majestades. Cientos de manos a estrechar, un buen número de pares de ojos a los que atender intentando que no se sientan, no nos sintamos, un número más de la lista de invitados, que difícilmente recordarán. La procesión, el cansancio y hasta la indolencia deben ir por dentro, mientras impecables, siguen recibiendo a cada uno de los convocados. Saben, resignados, que lo que les espera no va a ser excesivamente ameno, ni fácil de gestionar.

Así que sin estruendo, ni solemnidad, se da paso a la siguiente escena: desaparece el estricto protocolo, todos nos relajamos mientras sobrevuelan los canapés de un lado a otro, y como posesos, nos unimos, móvil en mano, a la persecución interminable del preciado selfie Real con sus Majestades, con las infantas y hasta con el guardaespaldas. Como una marea humana, a la que es difícil no sucumbir, la muchedumbre se desplaza al vaivén de los pasos del Rey y la Reina, y hasta algunos consiguen acercarse lo suficiente como para hacerse con el preciado selfie e intercambiar brevemente algunas palabras “reales”. Pero nadie, absolutamente nadie, comprende qué se siente tras esa jaula de oro, tras ese pedestal del que no pueden bajar, siendo observados y auditados de forma constante, por cada gesto, por cada silencio y por cada palabra.

Finalmente, la recepción llega a su fin, y sus Majestades se retiran a descansar. Me doy cuenta de que no he conseguido ese selfie que, obstinadamente, todos andaban persiguiendo con desesperación. Sin embargo, soy consciente de que me llevo algo mucho más valioso: la certeza de haber sido testigo, una vez más, de una noche en la que la cercanía vence a la distancia, en la que un apretón de manos, una sonrisa o unas palabras compartidas recuerdan que algunas instituciones como la de la Casa Real también se sostienen sobre gestos sencillos, capaces de reunir en un mismo jardín, en concordia y sin polarizaciones, a personas de profesiones, ideas y trayectorias muy distintas, derribando los muros que algunos pretenden levantar entre nosotros. Y, mientras pienso en esto, me imagino volviendo a Marivent, sabiendo que hay experiencias que no necesitan quedar plasmadas en una fotografía para permanecer grabadas para siempre en el corazón.

“La concordia no significa pensar igual, sino respetarnos en nuestras diferencias”

(Su Majestad el Rey Felipe VI)

“Lo que nos une es mucho más fuerte que lo que nos divide” (Juan XXIII)

Alicia Reina Escandell es doctora en Turismo